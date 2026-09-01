Цены на АЗС 1 сентября: бензин продолжает дорожать, дизель падает

Во вторник, 1 сентября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 25 коп. до 80,32 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 12 коп. до 91,41 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».