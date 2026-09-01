Во вторник, 1 сентября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 25 коп. до 80,32 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 12 коп. до 91,41 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 1 сентября: бензин продолжает дорожать, дизель падает
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Как изменились цены за сутки
- Бензин марки А-95 (премиум) — 84,04 грн/л (дорожал на 18 коп.);
- Бензин марки А-95 — 80,32 грн/л (дорожал на 25 коп.);
- Бензин марки А-92 — 76,87 грн/л (подешевел на 3 коп.);
- Дизпальное — 91,41 грн/л (подешевело на 12 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 43,06 грн/л, что на 1 коп. дешевле по сравнению с предыдущим днем.
Какие цены на крупнейших АЗС?
Источник: Минфин
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