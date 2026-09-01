Экспорт IT-услуг Украины в июле вырос до $567 млн

Украинский IT-сектор продолжает наращивать экспорт, хотя темпы роста остаются умеренными. В июле 2026 года продажа компьютерных услуг за границу принесла Украине $567 млн . Такие данные обнародовал Forbes Украина со ссылкой на Национальный банк.

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По сравнению с июнем показатель увеличился на 1,1%, или $6 млн. Если сравнивать с июлем 2025 года, экспорт вырос на 2,2%, или $12 млн.

В целом компьютерные услуги обеспечили 38,6% всего экспорта украинских услуг. В то же время их доля сократилась на 2,3 процентных пункта (в. п.) в годовом измерении и на 1,6 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем.

Услуги вне IT растут быстрее

На фоне умеренного увеличения IT-экспорта общая выручка Украины от экспорта услуг в июле выросла значительно ощутимее.

За месяц он увеличился на 5,4%, или $75 млн, и достиг $1,46 млрд. То есть компьютерные услуги остаются самой отдельной составляющей украинского экспорта услуг, но другие сегменты рынка в июле росли быстрее.

Для IT-отрасли это означает, что ее доля в общем экспорте услуг постепенно уменьшается даже при росте абсолютных доходов.

Что происходило с IT-экспортом

В 2025 году украинский IT-экспорт вышел из почти двухлетнего периода сокращения. По итогам года объем экспорта компьютерных услуг увеличился на 3,3%, или $210 млн, и составил $6,66 млрд, по данным НБУ.

Лучший месячный результат в прошлом году пришелся на декабрь — $685 млн. Это на 26% больше, чем в ноябре, и самый высокий месячный показатель, по меньшей мере, за 2023−2024 годы.

Июльские $567 млн пока заметно ниже этого максимума. В то же время показатель остается выше уровня аналогичного месяца 2025 года.

Для украинской экономики экспорт IT-услуг имеет особое значение: в отличие от товарного экспорта он не требует физического перемещения продукции через границу и в значительной степени зависит от работы специалистов, которые могут предоставлять услуги международным клиентам дистанционно.

Дальнейшая динамика IT-экспорта будет зависеть от спроса украинских специалистов, ситуации на глобальном рынке технологий и способности компаний сохранять международные контракты. Пока что статистика НБУ показывает умеренное восстановление отрасли после периода сокращения, но к декабрьскому максимуму 2025 сектор еще не вернулся.