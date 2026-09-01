Экспорт IT-услуг Украины в июле вырос до $567 млн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 сентября 2026, 15:18 Читати українською

Экспорт IT-услуг Украины в июле вырос до $567 млн

Украинский IT-сектор продолжает наращивать экспорт, хотя темпы роста остаются умеренными. В июле 2026 года продажа компьютерных услуг за границу принесла Украине $567 млн. Такие данные обнародовал Forbes Украина со ссылкой на Национальный банк.

Украинский IT-сектор продолжает наращивать экспорт, хотя темпы роста остаются умеренными.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

По сравнению с июнем показатель увеличился на 1,1%, или $6 млн. Если сравнивать с июлем 2025 года, экспорт вырос на 2,2%, или $12 млн.

В целом компьютерные услуги обеспечили 38,6% всего экспорта украинских услуг. В то же время их доля сократилась на 2,3 процентных пункта (в. п.) в годовом измерении и на 1,6 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем.

Услуги вне IT растут быстрее

На фоне умеренного увеличения IT-экспорта общая выручка Украины от экспорта услуг в июле выросла значительно ощутимее.

За месяц он увеличился на 5,4%, или $75 млн, и достиг $1,46 млрд. То есть компьютерные услуги остаются самой отдельной составляющей украинского экспорта услуг, но другие сегменты рынка в июле росли быстрее.

Для IT-отрасли это означает, что ее доля в общем экспорте услуг постепенно уменьшается даже при росте абсолютных доходов.

Что происходило с IT-экспортом

В 2025 году украинский IT-экспорт вышел из почти двухлетнего периода сокращения. По итогам года объем экспорта компьютерных услуг увеличился на 3,3%, или $210 млн, и составил $6,66 млрд, по данным НБУ.

Лучший месячный результат в прошлом году пришелся на декабрь — $685 млн. Это на 26% больше, чем в ноябре, и самый высокий месячный показатель, по меньшей мере, за 2023−2024 годы.

Июльские $567 млн пока заметно ниже этого максимума. В то же время показатель остается выше уровня аналогичного месяца 2025 года.

Для украинской экономики экспорт IT-услуг имеет особое значение: в отличие от товарного экспорта он не требует физического перемещения продукции через границу и в значительной степени зависит от работы специалистов, которые могут предоставлять услуги международным клиентам дистанционно.

Дальнейшая динамика IT-экспорта будет зависеть от спроса украинских специалистов, ситуации на глобальном рынке технологий и способности компаний сохранять международные контракты. Пока что статистика НБУ показывает умеренное восстановление отрасли после периода сокращения, но к декабрьскому максимуму 2025 сектор еще не вернулся.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами