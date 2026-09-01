Франция начала штрафовать Shein и Temu за дешевую одежду

С 1 сентября Франция начала применять финансовые санкции к производителям и продавцам так называемой ультрабыстрой моды. Как сообщает Reuters , под новые правила прежде всего попадают крупные онлайн-платформы с огромным ассортиментом дешевых товаров, в частности китайские Shein и Temu .

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Новые платежи предусмотрены законом об уменьшении влияния текстильной промышленности на окружающую среду. Его цель — сократить объемы перепроизводства одежды и стимулировать компании выпускать дольше используемые и лучше поддающиеся ремонту вещи.

Как будет определяться размер штрафа?

Размер санкции зависит от категории товара. В 2026 году она может составлять от €0,25 за единицу, например за носки или нижнее белье, до €12 за пальто. В то же время, платеж не может превышать 50% цены товара без учета налога на добавленную стоимость.

Механизм построен не просто на цене конкретной вещи. При расчете учитываются ширина ассортимента, частота появления новых товаров и то, насколько продукция стимулирует покупателя к ремонту, а не к замене вещи новой.

Именно эта модель отличает французский подход от обычного налога с продаж. Чем больше платформа делает ставку на множество новых позиций и короткий жизненный цикл одежды, тем выше может быть финансовая нагрузка.

По данным проспекта Shein, по состоянию на 31 марта компания имела более 2 млн товарных позиций и ежедневно добавляла около 4 700 новых моделей одежды. Именно масштабы такого ассортимента являются одной из причин, почему французские правила, прежде всего, привлекают внимание к платформам ультрабыстрой моды.

При этом традиционные европейские сети, в частности Zara и H&M, не должны ощутить такого же влияния. Их онлайн-каталоги значительно меньше, а модель обновления ассортимента отличается от платформ вроде Shein.

Деньги будут взиматься через французскую систему расширенной ответственности производителя. Вырученные средства будут направлены на сбор, сортировку, повторное использование и переработку текстильных отходов.

Платформы уже под давлением

Для Shein новые французские правила появились на фоне других проблем. Компания сталкивается с завершением льготного режима для дешевых международных посылок в ЕС и США, что увеличивает затраты на бизнес-модель.

Дополнительным фактором стал запланированный выход Shein на фондовый рынок Гонконга. Reuters отмечает, что оценка компании уже подверглась падению на фоне усиления регуляторного давления и изменений в правилах торговли дешевыми посылками.

Представитель Shein во Франции ранее заявлял, что новые платежи могут в конце концов отразиться на покупателях из-за повышения цен.

Китайское Министерство торговли со своей стороны назвало французское законодательство дискриминационным торговым барьером и заявило, что оно может противоречить принципам Всемирной торговой организации.

Правила могут быть еще жестче

Новые платежи только одна часть реформы. Закон об ультрабыстрой моде также предусматривает информационные сообщения на сайтах соответствующих платформ о повторном использовании, бережливом потреблении и переработке. С 1 января 2027 года Франция планирует запретить рекламу товаров ультрабыстрой моды.

Финансовая нагрузка также будет расти. Французское Министерство экологического перехода сообщило, что максимальный размер малуса, который в 2026 году ограничен €12, к 2030 году вырастет до €19,50 за товар .

Для покупателей это означает потенциально более дорогую одежду на платформах, которые попадают под новые правила. Для самих компаний ставка выше: французские власти фактически пытаются изменить экономику модели, в которой прибыль в значительной степени зависит от множества дешевых товаров и постоянного обновления ассортимента.

В то же время, Франция становится одним из первых европейских рынков, где такой подход переходит от дискуссий об экологическом вреде fast fashion к прямому финансовому стимулу для производителей и платформ изменять свою модель работы.