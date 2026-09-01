Курс валют 1 сентября: доллар и евро дешевеют

Во вторник, 1 сентября, средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 7 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,32−44,81 грн. Евро покупают за 51,37 грн, а продают за 52,04 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,65−44,75, евро — 51,80−52,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,31/44,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,42/51,46 грн/евро.

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