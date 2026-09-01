Ж/д вокзалы интегрируют автобусные перевозки: билеты на автобусы будут продавать через «Укрзализныцю»

Как сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, железнодорожные вокзалы во Львове, Запорожье, Днепре, Бердичеве и Белой Церкви включены в электронный Перечень автостанций «Укртрансбезопасности». Эту инициативу министерство реализует совместно с «Укрзализныцей».

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Это позволит официально открывать автобусные маршруты непосредственно на ж/д вокзалах, создавать легальные места для посадки пассажиров и постепенно отказываться от стихийных точек отправления у вокзалов.

Билеты на автобусы планируют продавать через «Укрзализныцю»

Следующим этапом проекта станет организация продажи билетов на автобусные маршруты через железнодорожные вокзалы и сервисы «Укрзализныци». В перспективе пассажиры смогут пользоваться мультимодальным билетом, объединяющим поездку по железной дороге и автобусом в одном сервисе.

Автомобильным перевозчикам, заинтересованным в работе через интегрированные транспортные хабы и продаже рейсов в приложении «Укрзализныци», предлагают обращаться в компанию.

В настоящее время в электронный Перечень автостанций включено более 400 объектов, и интеграция железнодорожного и автобусного сообщения будет развиваться в дальнейшем.