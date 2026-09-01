Рынок новых автомобилей в Украине сократился на 27%

В августе украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. По сравнению с июлем 2026 продажи сократились на 14%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Лидером украинского рынка по итогам месяца стала Toyota, реализовавшая 1092 автомобиля — на 9% больше, чем в августе 2025 года.

Самая популярная модель — Toyota RAV4 .

Второе место заняла Skoda с результатом 600 автомобилей, увеличив продажи на 47%. Третью позицию заняла Renault — 361 авто (-32%).

В десятку самых популярных марок также вошли:

BYD — 268 авто (-69%),

— 268 авто (-69%), Hyundai — 261 (-34%),

— 261 (-34%), Volkswagen — 260 (-51%),

— 260 (-51%), Mazda — 187 (+7%),

— 187 (+7%), BMW — 186 (-45%),

— 186 (-45%), Suzuki — 156 (-32%),

— 156 (-32%), Mitsubishi — 122 (-2%).

Самой популярной отдельной моделью августа стал кроссовер Toyota RAV4 .

Всего за январь-август 2026 года в Украине было реализовано более 43,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.