В августе украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. По сравнению с июлем 2026 продажи сократились на 14%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Рынок новых автомобилей в Украине сократился на 27%
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Лидером украинского рынка по итогам месяца стала Toyota, реализовавшая 1092 автомобиля — на 9% больше, чем в августе 2025 года.
Самая популярная модель — Toyota RAV4 .
Второе место заняла Skoda с результатом 600 автомобилей, увеличив продажи на 47%. Третью позицию заняла Renault — 361 авто (-32%).
В десятку самых популярных марок также вошли:
- BYD — 268 авто (-69%),
- Hyundai — 261 (-34%),
- Volkswagen — 260 (-51%),
- Mazda — 187 (+7%),
- BMW — 186 (-45%),
- Suzuki — 156 (-32%),
- Mitsubishi — 122 (-2%).
Самой популярной отдельной моделью августа стал кроссовер Toyota RAV4 .
Всего за январь-август 2026 года в Украине было реализовано более 43,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
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Источник: Минфин
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