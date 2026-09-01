НУР и ПУМБ подписали первый кредитный договор на 2,9 млн евро

28 августа Национальное учреждение развития (НУР) и Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) объявили о заключении первого кредитного договора в рамках стратегического партнерства на сумму 2,9 млн евро . Соглашение подписали заместитель Председателя Правления ПУМБ Артур Загородников и Председатель Правления НУР Андрей Гапон.

Заключение этого договора стало следующим практическим шагом в сотрудничестве ПУМБ и НУР после присоединения банка к партнерской сети Учреждения. Это сотрудничество предоставляет ПУМБ доступ к дополнительным финансовым ресурсам, в частности, в рамках международных программ, реализуемых через НУР для поддержки украинского предпринимательства.

По условиям соглашения, НУР будет предоставлять ПУМБ финансовый ресурс, который банк будет направлять на кредитование украинских предпринимателей и компаний. Денежные средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов, модернизации и развития производства, приобретения оборудования, а также финансирования оборотного капитала.

Программа ориентирована на физические лица-предприниматели, микро-, малые и средние предприятия частной формы собственности, которые работают, развивают бизнес и инвестируют в Украине.

Андрей Гапон, Председатель Правления Национального учреждения развития:

«Микро-, малый и средний бизнес — ключевой фундамент экономической устойчивости Украины. Стратегическая задача НПР как государственного института развития состоит в обеспечении банковского сектора долгосрочным ликвидным ресурсом для расширения объемов кредитования реального сектора.

Совместное соглашение с ПУМБ создает эффективный финансовый механизм, позволяющий предприятиям привлекать доступное финансирование для модернизации производственных мощностей, обновления материально-технической базы и пополнения оборотных средств. Благодаря этому сотрудничеству мы консолидируем усилия по усилению конкурентоспособности украинских компаний и стимулированию инвестиционной активности в стране".

Артур Загородников, заместитель Председателя Правления ПУМБ:

«Подписание первого кредитного договора с НУР является важным практическим результатом партнерства, которое мы начали по государственным льготным программам еще в феврале 2020 года и успешно продлили в направлении привлечения средств иностранных инвесторов несколько месяцев назад. Для ПУМБ привлечение долгосрочного финансового ресурса и развитие сотрудничества с национальными и международными институтами остается одним из ключевых приоритетов стратегического развития банка.

Сегодня многие украинские предприятия не просто возобновляют работу, а трансформируют свои бизнес-модели, инвестируют в повышение операционной устойчивости, энергонезависимость, модернизацию производства и выход на новые рынки. Поэтому доступ к финансированию является критически важным фактором развития.

Мы видим значительный потенциал нашего сотрудничества с НУР и убеждены, что таким образом сможем помочь еще большему числу украинских предпринимателей обеспечивать устойчивость своего бизнеса".

Первый кредитный договор создает основу для дальнейшего масштабирования сотрудничества между НУР и ПУМБ. Стороны планируют расширять объем доступного финансового ресурса и увеличивать количество украинских предприятий, которые смогут получить средства для развития и реализации инвестиционных проектов.

Партнерство с НУР является частью системной работы ПУМБ по расширению инструментов финансирования украинского бизнеса. Банк сотрудничает с НУР в рамках ряда программ государственной поддержки, среди которых «Доступные кредиты 5−7−9%», «Доступный лизинг», «Доступный факторинг», «Кредитование ОПК» и «Лизинг ОПК».

По программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ПУМБ стабильно удерживает третье место на рынке среди всех банков-участников с объемом финансирования по заключенным договорам более 60 млрд грн.