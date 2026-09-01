Программа «5-7-9%»: бизнес получил 114,7 млрд грн кредитов в 2026 году

Как сообщает Министерство финансов Украины, в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» на прошлой неделе представители микро-, малого и среднего бизнеса получили 606 льготных кредитов на общую сумму 2,2 млрд грн. Финансирование предоставили 48 уполномоченных банков.

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На банки государственного сектора пришлось 419 кредитов на общую сумму 1 млрд грн.

С начала 2026 года предприниматели привлекли по программе 25 743 кредита на 114,7 млрд грн. Из них государственные банки предоставили 17167 кредитов на 52,9 млрд грн.

Всего с момента запуска программы заключено 160 727 кредитных договоров на 576,9 млрд грн.

Кредитование в зоне высокого военного риска

На 31 августа наибольшие объемы финансирования пришлись на кредитование в зоне высокого военного риска — 95,25 млрд грн, оборотного капитала — 91,08 млрд грн и инвестиционных целей — 74,61 млрд грн.

Еще 86,68 млрд грн направлено на переработку сельскохозяйственной продукции, 57,85 млрд грн — агропроизводителям, 56,81 млрд грн — на антивоенные цели и 10,53 млрд грн — на энергосервис.

Напомним

Программу реализует Национальное учреждение развития (НУР), начавшее свою работу 1 января 2026 года. Минфин уполномочен осуществлять управление корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале НУР, и утвердил его Устав. Государство производит все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках Программы.