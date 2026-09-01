Аналитики объяснили, почему биткоин поднялся выше $80 000

Биткоин поднялся с примерно $63 500 до выше чем $80 000 благодаря спросу на спотовом сиюминутном рынке, а не активным покупкам с кредитным плечом, считают аналитики сингапурской компании QCP Capital.

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Что говорят аналитики

В QCP Capital обратили внимание: во время роста биткоина выше $80 000 активность на рынке фьючерсов, напротив, снизилась.

Открытый интерес — объем действующих фьючерсных контрактов — сократился примерно с 646 000 BTC в середине августа до 588 000 BTC в конце.

Ставки финансирования при этом оставались сдержанными. В QCP считают, что сочетание этих показателей говорит об отсутствии большого притока заемных денег на рынок во время ралли.

Дополнительную поддержку могло дать закрытие коротких позиций. Трейдеры, ставившие на снижение биткоина, были вынуждены покупать актив по мере роста цены. В какой-то момент курс ненадолго превысил $81 000.

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На дальнейшее движение рынка, по мнению экспертов QCP Capital, повлияют события в американской финансовой системе. 19 августа Минфин США объявил о расширении программы обратного выкупа гособлигаций со сроком погашения от 10 до 30 лет. Такие операции помогают поддерживать ликвидность на долговом рынке.

С 9 сентября Минфин обещал выкупить госдолг как минимум на $4 млрд. В QCP Capital также следят за решениями Федеральной резервной системы США (ФРС) о ставкам по кредитам и за объемом ликвидности в финансовой системе крупнейшей экономики мира.

По оценке экспертов, от этих факторов во многом зависит готовность инвесторов вкладываться в высокорисковые активы, включая первую криптовалюту.

Ранее руководитель отдела цифровых активов крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Роберт Митчник объяснил рост биткоина выше $81 000 увеличением выкупа государственного долга США.