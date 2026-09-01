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1 сентября 2026, 10:59 Читати українською

Объем торгов токенизированными ценными бумагами за месяц вырос на 415%

Активность на рынке токенизированных ценных бумаг показала рекордный рост — в августе объем операций достиг $29,5 млрд. Это более чем на 415% превышает показатель предыдущего месяца, показала платформа RWA.xyz, пишет Сoinmarketcap.

Активность на рынке токенизированных ценных бумаг показала рекордный рост — в августе объем операций достиг $29,5 млрд.

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Количество ежемесячно активных адресов увеличилось более чем на 209%, до 1,3 млн. Число держателей токенизированных акций выросло на 167%, до 2,36 млн.

Общая стоимость реальных токенизированных активов (RWA), находящихся в блокчейне, достигла $2,54 млрд. Это на 1,45% больше, чем месяц назад, и на 637%, чем зафиксированные годом ранее $344 млн.

Кто лидирует из платформ

81% рынка токенизированных бумаг приходится на три платформы. Лидером по объему стала Ondo с показателем $842,8 млн.

За ней следуют xStocks американской криптобиржиKraken с $609,3 млн иbStocks крупнейшей по объему торгов криптобиржи мира Binance с $599,9 млн.

Среди токенизированных активов, отслеживаемых RWA.xyz, крупнейшим названы бумаги Securitize Corp ($163 млн). На втором месте — Strategy PP Variable xStock с $136 млн, третье место заняла токенизированная версия Circle Internet Group от Ondo с $109 млн.

По прогнозу аналитиков американского банка Citi, к 2030 году мировой рынок токенизированных реальных активов должен вырасти с нынешних $17 млрд до $5,5 трлн, а при оптимистичном сценарии — до $8,2 трлн. Банкиры объясняют прогноз желанием современных инвесторов иметь круглосуточный доступ к финансовым активам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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