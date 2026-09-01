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1 сентября 2026, 10:27 Читати українською

Сколько стоит собрать первоклассника в 2026 году — исследование

Подготовка первоклассника к школе в 2026 году стоит около 12 923 грн — примерно на 30% больше, чем в прошлом. В Кировоградской области школьная корзина равняется примерно 61% средней месячной зарплаты, тогда как в Киеве — около 27%. Такие результаты получили аналитики Codes.com.ua после мониторинга цен на школьные товары.

Подготовка первоклассника к школе в 2026 году стоит около 12 923 грн — примерно на 30% больше, чем в прошлом.

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Как считали

Для расчета использовались медианные цены на маркетплейсах и торговых сетях, статистика Госстата и данные поисковых запросов Google.

За шесть лет подготовка к школе подорожала более чем в четыре раза В 2020 году полная подготовка первоклассника оценивалась примерно в 2,5−3 тыс. грн. В 2026 году расчетная стоимость корзины Codes достигла 12 923 грн.

Если для сравнения взять верхний предел корзины 2020 года — 3 000 грн, рост составляет примерно 331%, а нынешняя сумма в 4,3 раза больше.

Сколько стоит подготовить ребенка в школу в 2026 году: главные цифры

Сразу приведем основные результаты исследования:

  • расчетная стоимость полной корзины первоклассника в 2026 году — 12 923 грн;
  • изменение по отношению к 2025 году — рост на 30%;
  • изменение относительно 2020 года — рост более 333%, или в 4,33 раза;
  • самая дорогая статья в структуре расходов — одежда, около 65%;
  • наибольшее удорожание — одежда, +40%;
  • наибольшая нагрузка на среднюю зарплату — Кировоградская область, 61%;
  • доля государственной помощи в расходах («Упаковщик школьника» для первоклассников) — 38,7%.

Стоит отметить, что стоимость школьной корзины подсчитана так, будто все указанные товары обязательны к приобретению. На самом деле сумма затрат на подготовку к первому и старшему классу может оказаться значительно ниже.

Как показывает практика, одежда, обувь или канцелярские принадлежности часто имеются в наличии с прошлых лет или уже приобретены заранее. С другой стороны, дети растут, потому такой способ экономии не всегда срабатывает. Также не учтены специализированные расходы, например на приобретение нового ноутбука или формы для занятий в спортивной секции во внеурочное время.

От 5 до 30 тысяч гривен: сколько реально можно потратить на школу

Приведенные цифры касаются среднего бюджета, когда родители предпочитают качественные вещи по умеренной стоимости и не пытаются ограничиться только самым необходимым. Если ставить целью экономить на всем, то, приложив определенные усилия, можно подготовить первоклассника к школе и за 5000 грн. Фактически стоимость школьной корзины зависит от покупательной способности родителей, потому что, если не ориентироваться на медианные цены, расширенный бюджет может составить до 20 000−30 000+ грн.

Где школьная корзина больше всего бьет по бюджету

В следующих областях расходы на подготовку ребенка к школе превышают половину средней зарплаты:

  • Кировоградская область — 61,0% средней зарплаты;
  • Черновицкая — 59,6%;
  • Ивано-Франковская — 54,4%;
  • Одесская — 53,2%;
  • Харьковская — 52,4%;
  • Полтавская — 51,8%.

Для сравнения в Киеве этот показатель составляет всего 26,9%, в среднем по Украине — 42,35%.

5 000 грн «Пакунок школяра» покрывают около 39% корзины

Государственная помощь для первоклассников в размере 5000 грн покрывает примерно 38,7% расчетной стоимости полной корзины Codes.

В то же время базовый набор учебных принадлежностей, рюкзака и сумки для сменной обуви оценивается примерно в 2 773 грн. Поэтому выплаты достаточно, чтобы закрыть основные школьные покупки и направить остаток других нужд, например, на одежду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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