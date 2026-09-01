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1 сентября 2026, 10:05 Читати українською

Переводы из-за границы в Украину упали: за семь месяцев поступило $4,3 млрд

За семь месяцев 2026 года объем частных денежных переводов в Украину составил $4,3 млрд. Это на 6,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные НБУ.

За семь месяцев 2026 года объем частных денежных переводов в Украину составил $4,3 млрд.

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Что произошло в июле

В июле 2026 года частные переводы выросли на 3,4% — до $633 млн. Такой прирост почти соответствует историческому среднему показателю, который составляет около 3,3%.

Какими каналами поступали средства

С начала года через официальные каналы в Украину поступило $2,88 млрд частных переводов. Это на 0,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Наибольшее падение НБУ фиксирует по неофициальным каналам. Объем таких переводов снизился до $1,448 млрд или на 16,1%.

В то же время, на показатель неформальных каналов могло повлиять изменение методики расчета. Поэтому фактический объем таких поступлений может быть выше, в частности из-за недостаточного администрирования отдельных каналов, включая криптоактивы.

Прогноз на год

Результаты июля не изменили прогноз на 2026 год. По оценке, объем частных денежных переводов по итогам года может составить около $7,6 млрд.

В то же время риски для этого показателя растут из-за тенденций безопасности августа.

Что это значит

Частные переводы остаются важным источником валютной выручки для Украины, но их динамика в 2026 году ухудшилась.

Основное сокращение приходится на неофициальные каналы, в то время как официальные переводы почти сохранили прошлогодний уровень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+60
Pablito
Pablito
1 сентября 2026, 10:14
#
Люди все більше обживаються за кордоном через безкінечну війну. На жаль, все очікувано:(
+
0
44200982
44200982
1 сентября 2026, 10:44
#
Наступного року додасться ще й просадка від заборони ЄС на реєстрацію нових чоловіків
+
0
kadaad1988
kadaad1988
1 сентября 2026, 10:45
#
Привет финмониторингу!
+
0
bosyak
bosyak
1 сентября 2026, 11:08
#
«неофіційними каналами» с точністю до 0.001 млрд? Яки ж вони тоді неофіційні :) Або скоріше за все порахували зі стелі. Те що люди не хочуть світити грлші то нормально. Фактично новина має звучати так — люди більше приховують рух грошей.
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