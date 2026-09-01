В Украине неприватизированное поврежденное или уничтоженное войной жилье можно будет приватизировать

Правительство поддержало предложение Минрегиона о возможности приватизации жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате войны. Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

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Что планируют изменить

Для этого планируется внести изменения в Закон «О приватизации государственного жилищного фонда» и уточнить перечень жилых объектов, которые не могут быть приватизированы. Соответствующий законопроект должны передать на рассмотрение Верховной Рады.

Сейчас законодательство не урегулирует вопрос приватизации квартир и домов, которые из-за повреждений или разрушений в результате боевых действий стали аварийными.

Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин объяснил, что жильцы неприватизированного жилья остаются юридически нанимателями. Поэтому в случае повреждения или уничтожения такого жилья они не могут получить компенсацию на правах собственников.

Предложенные изменения должны разрешить гражданам, имеющим право на приватизацию, оформить жилье в собственность и в дальнейшем воспользоваться государственной поддержкой.

Также законопроект должен более четко определить порядок действий в случаях, когда государственное или коммунальное жилье стало аварийным из-за боевых действий, атак или других последствий российской агрессии.

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После оформления права собственности жильцы такого жилья смогут претендовать на компенсацию за повреждение, восстановление или потерю недвижимости.

Теперь получить компенсацию могут только собственники жилья, чье право собственности зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

В Минрегионе ожидают, что предложенные изменения приведут в порядок приватизацию поврежденного или уничтоженного государственного и коммунального жилья и дадут людям возможность быстрее оформлять право собственности для дальнейшего получения компенсации.