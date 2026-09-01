Агроэкспорт Украины за 27 дней августа сократился почти вдвое

Украина на протяжении 1−27 августа экспортировала 1,726 млнтонн агропродукции. Это на 47,5% меньше, чем за аналогичные 27 дней июля, когда экспорт составил 3,287 млн тонн, сообщила брокерская компания Spike Brokers в еженедельном обзоре рынка.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В деньгах падение было меньше

В денежном измерении сокращение агроэкспорта было менее резким — 25,6%. Экспорт товаров групп 01−24 УКТ ВЭД за 27 дней августа составил $1,060 млрд против $1,424 млрд в июле.

В то же время, условная стоимость одной тонны экспортной корзины выросла примерно с $433 до $614. В Spike Brokers объясняют это, прежде всего, изменением товарной структуры экспорта.

Больше всего просели зерновые

Основное сокращение физических объемов пришлось на зерновые культуры. Совокупный экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя снизился на 69,5% — до 740 тыс. тонн.

В частности, в августе Украина экспортировала:

486,6 тыс. тонн пшеницы — на 49,8% меньше, чем в июле;

190,7 тыс. тонн кукурузы — на 84,3% меньше;

62,6 тыс. тонн ячменя — на 74,5% меньше.

Доля этих трех культур в общем агроэкспорте сократилась с 73,9 до 42,9%.

Рапс резко нарастил экспорт

В августе резко возрос экспорт рапса на фоне начала сезонных отгрузок.

За 1−27 августа его реализация за границу составила 255,2 тыс. тонн против 11,8 тыс. тонн за аналогичный период июля.

Доля рапса в общем экспорте выросла с 0,4 до 14,8%. Экспорт рапсового масла увеличился более чем в 4,5 раза — до 69,4 тыс. тонн.

Что происходило с продуктами переработки

Сегмент продуктов переработки сократился гораздо меньше, чем зерновой.

Экспорт трех основных растительных масел — подсолнечного, рапсового и соевого — составил 234 тыс. тонн. Это на 16,7% меньше, чем за аналогичный период июля.

Экспорт подсолнечного и соевого жмыха снизился до 153,8 тыс. тонн, или на 6,4%. В то же время экспорт подсолнечного масла упал на 42,5% — до 131,3 тыс. тонн.

Отгрузки подсолнечного шрота выросли на 28% — до 83,1 тыс. тонн.

Куда Украина больше всего экспортировала агропродукцию

В августе поменялась и география экспорта.

Наибольшими направлениями по физическому объему стали:

Германия — 195,7 тыс. тонн;

Италия — 159,7 тыс. тонн;

Польша — 151,9 тыс. тонн;

Нидерланды — 147,2 тыс. тонн;

Испания — 125,3 тыс. тонн.

Экспорт в Турцию сократился на 79% — до 114 тыс. тонн против 544,8 тыс. тонн в июле.

Германия увеличила импорт из Украины примерно вчетверо, в значительной степени за счет рапса.

Как изменилась логистика

Автомобильным транспортом за 1−27 августа через пункты пропуска было вывезено 279,3 тыс. тонн агропродукции. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период июля.

В то же время, железнодорожные перевозки зерновых грузов по состоянию на 26 августа сократились на 42,4% против июля — до 951 тыс. тонн.

По сравнению с августом 2025 падение составило 57%. Среднесуточная нагрузка составила 37,6 тыс. тонн.

Направление портов просело больше всего

Железнодорожная перевозка зерна в направлении портовых станций, включая внутренний подвоз в Измаил, в августе сократилась на 81,8% — до 230,6 тыс. тонн против 1,265 млн тонн в июле.

В направлении портов Большой Одессы перевезено всего 55,7 тыс. тонн зерна. Это на 95,5% меньше, чем в июле.

В частности, на станцию Черноморск-Порт-Экспорт перевезено 31,6 тыс. тонн зерна, в Одесса-Порт — 17,2 тыс. тонн, в Черноморскую для ТИС — 6,6 тыс. тонн.

Что это значит

Августовское падение агроэкспорта, прежде всего, связано с резким сокращением зерновых отгрузок и проблемами портовой логистики.

В то же время структура экспорта сместилась в сторону более дорогих позиций, в том числе рапса и продуктов переработки. Поэтому в денежном измерении падение было менее резким, чем в физических объемах.