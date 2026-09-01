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1 сентября 2026, 8:25 Читати українською

В Украине появится новый мобильный оператор: что известно об U Mobile

«Укртелеком» анонсировал запуск U Mobile — нового виртуального мобильного оператора. На сайте бренда уже можно оформить предзаказ продуктов «Симка» и «Оптика+Симка». Тарифы будут предусматривать до 60 ГБ мобильного Интернета. Об этом «Укртелеком» сообщил в Facebook.

«Укртелеком» анонсировал запуск U Mobile — нового виртуального мобильного оператора.

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Что известно о тарифах

По данным телекоммуникационного сообщества MZU, U Mobile будет работать по модели MVNO — виртуального мобильного оператора.

Линейка «Симка» будет включать в себя два варианта пакетов — с 15 ГБ или 60 ГБ мобильного интернета. В обоих тарифах предусмотрено 500 минут для звонков по Украине и 15 SMS, пишет «РБК-Украина».

Отдельной особенностью станет начисление абонплаты за полный календарный месяц — с 1-го до последнего числа. Крупнейшие мобильные операторы Украины обычно используют период четыре недели.

Зачем это «Укртелекому»?

Телеком-эксперт Александр Глущенко считает, что запуск U Mobile, прежде всего, должен помочь «Укртелекому» удержать абонентов фиксированного интернета.

По его словам, соединение домашнего интернета и мобильной связи в одном пакете затрудняет смену провайдера и может увеличить средний доход от абонента.

Основной аудиторией нового оператора, по оценке эксперта, станут действующие клиенты «Укртелекома».

Будет ли конкуренция с «большой тройкой»

Эксперт не ожидает, что U Mobile существенно изменит расклад сил на мобильном рынке или массово переманит абонентов «Киевстара», Vodafone или lifecell.

Поскольку U Mobile будет работать как MVNO, то он будет зависеть от сети базового оператора. Поэтому главным преимуществом нового бренда может стать не сама мобильная связь, а цена пакета и сочетание SIM-карты с оптическим интернетом.

Почему важен пакет «Оптика+Симка»

Пакет «Оптика+Симка» предусматривает объединение мобильной связи с оптическим интернетом по технологии GPON.

Такой формат может быть актуален при отключениях электроэнергии: при наличии резервного питания для роутера и оптического терминала домашний интернет может продолжать работать.

По оценке Глущенко, если U Mobile за 2−3 года привлечет до 100 тыс. активных абонентов, это станет значительным результатом для украинской модели MVNO.

Что известно об «Укртелекоме»

У «Укртелекома» уже есть опыт работы на мобильном рынке через бренды Utel и «ТриМоб». По данным НКЭК, в первом квартале 2026 года у «ТриМоба» было 60,7 тыс. абонентов мобильной связи.

Компания также располагает более чем 95 тыс. км оптической сети. В январе-июне 2026 года ее доход вырос на 12,6% — до 2,78 млрд грн, а EBITDA увеличилась на 50% и превысила 810 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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