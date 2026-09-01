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1 сентября 2026, 15:20 Читати українською
Не просто кредитка: какой кэшбэк доступен при расчетах О.Картой от Идея Банк
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Источник: Минфин
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