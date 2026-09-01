àбанк запускает новую акцию ко Дню знаний

Ко Дню знаний и началу нового учебного года àбанк запускает акцию для детей, которым откроют Детскую карточку .

Первые 500 детей, которым оформят карточку с 1 сентября 2026 года, гарантированно получат подарок от банка — брендированную сумку-мешок и бутылку для воды.

А родители всех детей, которые откроют Детскую карточку до 30 сентября 2026 включительно, получат 100 грн кэшбека.

Детская карточка от банка помогает ребенку делать первые финансовые шаги самостоятельно: оплачивать покупки и получать карманные деньги.

Чтобы открыть карту, родителям нужно:

Открыть меню «Кошелек» в приложении àbank24 и начать оформление Детской карты. Подтянуть свидетельство о рождении ребенка через Действие или сфотографировать документ. Скачать àbank24 на смартфон ребенка, сделать селфи и завершить оформление карты.

После оформления ребенок получает собственную карточку для ежедневных покупок, а родители — возможность контролировать финансовые операции ребенка в приложении.

Поэтому начало нового учебного года может стать для ребенка не только стартом новых знаний, но и первым шагом к самостоятельному и ответственному управлению собственными финансами.