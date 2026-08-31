После закрытия межбанка в понедельник, 31 августа, курс доллара снизился на 24 копейки в покупке и продаже, евро упало на 23 копейки в покупке и на 22 копеек в продаже.
Курс валют в последний день августа: доллар и евро потеряли более 20 копеек
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Валютный рынок
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Открытие 31 августа
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Закрытие 31 августа
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Изменения
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44,55/44,58
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44,31/44,35
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24/23
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51,62/51,64
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51,39/51,42
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23/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,35−44,83 грн. Евро покупают за 51,45 грн., а продают за 52,09 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,77−44,82, евро — 51,86−52,08 грн.
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Источник: Минфин
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