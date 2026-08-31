Доллар и евро подешевели: НБУ объявил официальный курс на 1 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 1 сентября. Доллар официально подешевел на 3 копейки, а евро — на 25 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

Официальные курсы валют на 1 сентября составят:

1 доллар США — 44,52 грн;

1 евро — 51,63 грн.

Для сравнения, по состоянию на 31 августа официальный курс доллара составил 44,55 грн, а евро — 51,88 грн.

Что изменилось

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар снизился незначительно — на 3 копейки. Евро подешевел заметнее — на 25 копеек.

Таким образом, в начале сентября официальный курс гривны укрепился как по отношению к доллару, так и к евро.