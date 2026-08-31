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31 августа 2026, 15:43 Читати українською

Правительство предлагает закрепить премии для правления Нафтогаза до 36 окладов

Правительство хочет закрепить для правления «Нафтогаза» возможность получать премии до 36 окладов в год. Это подразумевает проект постановления Кабмина, подготовленный Минэкономики. Им предлагается утвердить новое Положение о вознаграждении главы и членов правления НАК «Нафтогаз Украины», пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Правительство хочет закрепить для правления «Нафтогаза» возможность получать премии до 36 окладов в год.

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Что известно о вознаграждении

Вознаграждение будет состоять из фиксированной и переменной частей. Для председателя правления максимальные премии составят:

  • квартальная — до трёх месячных должностных окладов. За четыре квартала это до 12 окладов
  • годовая — до 24 месячных должностных окладов.

Итого — до 36 должностных окладов в виде премий в течение года.

«Норма о премиях до 36 окладов не будет постоянной. Она будет действовать до перехода на новую систему вознаграждений руководителей госкомпаний, но не дольше, чем в течение шести месяцев после окончания военного положения. После этого премии будут ограничены 30 % фиксированного вознаграждения.

Для других членов правления верхний предел также привязывается к вознаграждению председателя: их квартальные и годовые премии не могут превышать соответствующие премии председателя правления.

Какова максимальная выплата в гривнах, зависит от суммы оклада; она указывается в контракте, который не разглашается. Но, например, Сергей Корецкий, возглавивший «Нафтогаз» в мае 2025 года, задекларировал за 2025 год 14,4 млн грн зарплаты от компании. Хотя это общая сумма зарплаты, включая премии", — пишет Василевская-Смаглюк.

По её словам, сам предел в 36 окладов не нов. Именно из такого предельного размера премии исходило следствие по уголовному делу бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о его скандально огромной премии.

В 2018 году Коболеву выплатили почти 261 млн грн премии за победу «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже против «Газпрома».

По версии НАБУ и САП, максимально допустимая на тот момент сумма составляла 37,48 млн грн, а выплата превысила установленное ограничение более чем на 229 млн грн. Дело до сих пор находится на рассмотрении в ВАКС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+80
kadaad1988
kadaad1988
31 августа 2026, 15:46
#
А почему этих дармоедов просто не разогнать?
+
+30
Pasha1233
Pasha1233
31 августа 2026, 18:31
#
Хто це може зробит? У влади банда мародерів, весь центр міста в лсиловиках, а з людьми менти он що коять
Жорстка мобілізація на лівому березі Києва: чоловіка силоміць затримали
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.info/articles/859990-hestkaja_mobilizatsija_na_levom_beregu_kieva_muhchinu_nasiljno_zaderhali
Кати! Гестапо!
+
+18
bosyak
bosyak
31 августа 2026, 16:36
#
Щось ніде не побачив прив’язку винагороди до результатів. Наприклад як відсоток від додаткового прибутку підприємства з дня призначення в наглядову раду… :) Інакше за що гроші?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
31 августа 2026, 17:15
#
А підневільним на війні? Хоча у мене посадовий оклад щось менше 3000 грн, все інше премії, там також 100500%…
+
0
tovg2004
tovg2004
31 августа 2026, 19:14
#
Може краще військовим збільшити виплати? Постійна потреба в донатах. Багато хто на передку з моменту вторгнення. Багато хлопців з 18 років з осені 2021 року в ЗСУ і ніхто їх не звільнив. Давайте про таких думати. Корецький ,мабуть, не служив в лавах ЗСУ як і інші члени уряду, і не розуміють та не мають уявлення щодо специфіки військової служби, особливо на передку фронту. Давати можливість групі не особливо талановитих менеджерів отримувати космічні зарплати? Для чого? Ради чого?
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