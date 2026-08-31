Правительство предлагает закрепить премии для правления Нафтогаза до 36 окладов

Правительство хочет закрепить для правления «Нафтогаза» возможность получать премии до 36 окладов в год. Это подразумевает проект постановления Кабмина, подготовленный Минэкономики. Им предлагается утвердить новое Положение о вознаграждении главы и членов правления НАК «Нафтогаз Украины», пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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Что известно о вознаграждении

Вознаграждение будет состоять из фиксированной и переменной частей. Для председателя правления максимальные премии составят:

квартальная — до трёх месячных должностных окладов. За четыре квартала это до 12 окладов

годовая — до 24 месячных должностных окладов.

Итого — до 36 должностных окладов в виде премий в течение года.

«Норма о премиях до 36 окладов не будет постоянной. Она будет действовать до перехода на новую систему вознаграждений руководителей госкомпаний, но не дольше, чем в течение шести месяцев после окончания военного положения. После этого премии будут ограничены 30 % фиксированного вознаграждения.

Для других членов правления верхний предел также привязывается к вознаграждению председателя: их квартальные и годовые премии не могут превышать соответствующие премии председателя правления.

Какова максимальная выплата в гривнах, зависит от суммы оклада; она указывается в контракте, который не разглашается. Но, например, Сергей Корецкий, возглавивший «Нафтогаз» в мае 2025 года, задекларировал за 2025 год 14,4 млн грн зарплаты от компании. Хотя это общая сумма зарплаты, включая премии", — пишет Василевская-Смаглюк.

По её словам, сам предел в 36 окладов не нов. Именно из такого предельного размера премии исходило следствие по уголовному делу бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о его скандально огромной премии.

В 2018 году Коболеву выплатили почти 261 млн грн премии за победу «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже против «Газпрома».

По версии НАБУ и САП, максимально допустимая на тот момент сумма составляла 37,48 млн грн, а выплата превысила установленное ограничение более чем на 229 млн грн. Дело до сих пор находится на рассмотрении в ВАКС.