Укрпочта будет доставлять свидетельства о браке в 48 стран мира

Укрпочта присоединяется к обновленному государственному сервису Брак онлайн 2.0. Совместно с Министерством юстиции Украины и Министерством цифровой трансформации Украины, назначенный почтовый оператор обеспечит международную доставку свидетельств о браке для украинцев за рубежом. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно о проекте

Для Укрпочты это пилотный проект в новом формате, по результатам которого компания определит условия дальнейшего масштабирования.

Географию услуги расширят в три этапа — до 48 стран Европы и мира. Информацию о перечне направлений, сроках и стоимости доставки будут обнародовать по мере запуска каждого.

Сервис Брак онлайн успешно работает в Украине уже два года, а в 2026 году 40% всех браков было зарегистрировано в электронной форме.

Над развитием версии 2.0 Брак онлайн работают Министерство юстиции Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, государственное предприятие «Действие», государственное предприятие «Национальные информационные системы» и Цифровые офисы государственной регистрации актов гражданского состояния при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа. Укрпочта является партнером услуги и отвечает за доставку документов.

С запуском международной доставки весь процесс — от подачи заявления и проведения видеоцеремонии до получения готового документа станет максимально удобным независимо от страны местонахождение невест.