В понедельник, 31 августа, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 16 коп. до 80,07 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 13 коп. до 91,53 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 31 августа: бензин подорожал, дизтопливо дешевеет
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Как изменились цены за сутки
- Бензин марки А-95 (премиум) — 83,85 грн/л (дорожал на 23 коп.);
- Бензин марки А-95 — 80,07 грн/л (дорожал на 16 коп.);
- Бензин марки А-92 — 76,9 грн/л (дорожал на 2 коп.);
- Дизтопливо — 91,53 грн/л (подешевело на 13 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 43,07 грн/л, что на 4 коп. дороже по сравнению с ценой на 28 августа.
Какие цены на крупнейших АЗС?
Источник: Минфин
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