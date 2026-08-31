Цены на АЗС 31 августа: бензин подорожал, дизтопливо дешевеет

В понедельник, 31 августа, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 16 коп. до 80,07 грн/л, на дизельное топливо — снизилась на 13 коп. до 91,53 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».