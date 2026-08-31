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31 августа 2026, 14:05 Читати українською

Украинский ритейл увеличивает обороты: кто заработал больше всего

В первом полугодии 2026 года прибыль получили 61% украинских ритейлеров, предоставивших финансовую отчетность за этот период и за аналогичный период прошлого года. В то же время, совокупный доход сравниваемой группы компаний вырос на 18% - до 817,14 млрд грн, свидетельствуют данные Опендатабот .

В первом полугодии 2026 года прибыль получили 61% украинских ритейлеров, предоставивших финансовую отчетность за этот период и за аналогичный период прошлого года.

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Из 41 235 компаний в сфере розничной торговли только 2073 представили финансовые отчеты и за первое полугодие 2025-го, и за аналогичный период 2026 года.

Как изменился доход

Их совокупный доход вырос на 18%: с 692,29 млрд грн до 817,14 млрд грн. Доход вырос у 1169 компаний, а у 702 бизнесов он сократился.

Наибольший доход за первое полугодие 2026 года среди попавших в выборку юрлиц показал «АТБ-Маркет» — 135,99 млрд грн против 117,15 млрд грн годом ранее.

Второе место заняло юрлицо «Сильпо-Фуд» с доходом 59,55 млрд грн против 50,39 млрд грн годом ранее. «Выгодная покупка», развивающая сеть «Аврора», получила 28,26 млрд грн дохода против 21,74 млрд грн в первом полугодии 2025 года.

В топ-10 также вошли «Фора» — 26,83 млрд грн, «Комфи Трейд» — 20,16 млрд грн, «Новус Украина» — 19,65 млрд грн, «РУШ» (сеть EVA) — 18,02 млрд грн, «Метро Кэш энд Кери Украина» — 17,70 млрд и «Омега» (сеть VARUS) — 13,72 млрд. грн.

При этом «Фора» и «Сільпо» входят в один холдинг, но в рейтинге представлены отдельными юридическими лицами.

«Петрол Контракт» также не является всем бизнесом WOG — в рейтинге это одна из самых крупных юрлиц группы, а не консолидированный показатель всего холдинга.

Больше всего в абсолютном выражении доход нарастил «АТБ-Маркет» — на 18,84 млрд грн, или 16%. У «Сильпо-Фуд» прирост составил 9,16 млрд грн, у «Выгодной покупки» — 6,52 млрд грн, у «Форы» — 6,10 млрд грн.

В десятку юрлиц с наибольшим приростом дохода также вошли «ФТД-Ритейл» (сеть «Фокстрот») — +4,47 млрд грн, «Комфи Трейд» — +4,35 млрд грн, «Окко-Лайт» — +3,88 млрд грн, «Новус Украина» — +8,35 «Глуско Ритейл» — +2,76 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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