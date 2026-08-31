Международный рынок: доллар остановился вблизи двухнедельного максимума

В понедельник курс доллара США несколько снизился, приостановившись вблизи двухнедельного максимума после трёх последовательных сессий роста, поскольку валютные рынки отреагировали на решительную речь главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле и готовились к шквалу первоклассных экономических данных из США. Об этом пишет Investing.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как отреагировал доллар

Индекс доллара США, измеряющий курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 0,1% до 99,55 после достижения внутридневного максимума около 99,60, продолжив рост на 0,6% в пятницу.

Базовая сила доллара отражает резкое повышение ожиданий относительно процентных ставок в США, где постоянное инфляционное давление, рост цен на сырую нефть и четкие рекомендации центрального банка заставили валютные отделы учитывать высокую вероятность ужесточения денежно-кредитной политики до конца года.

Основным фактором, вызвавшим многосессионный рост доллара, стала инаугурационная речь Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, где председатель ФРС предупредил, что политикам ещё «есть над чем работать», если они не смогут убедиться в том, что инфляция возвращается к целевому показателю в 2% в год.

Фьючерсы на фонды ФРС теперь предполагают почти 60% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 16 сентября, что резко выросло с 35% до выступления Уорша.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США, чувствительных к политическим факторам, выросла до 4,33% — самого высокого уровня за более чем месяц, — обеспечив прочную поддержку доходности доллара по всем основным валютным парам.

Придав доллару ещё больший импульс, мировая цена на нефть марки Brent подскочила на 2,7% до 90,50 доллара за баррель после прямых военных ударов США по иранским ракетным установкам на острове Ларак и ответных ударов по позициям США в Иордании. Внезапный рост цен на энергоносители вновь усилил опасения по поводу инфляции, затрудняя усилия центрального банка по смягчению политики.

В центре внимания — неделя с важными макроэкономическими показателями США. Поскольку доллар консолидируется вблизи многонедельных максимумов, валютные трейдеры сосредотачивают своё внимание на насыщенном данными экономическом календаре США, чтобы проверить, соответствует ли сила рынка труда воинственной риторике Варша.

Участники рынка тщательно изучают плотную череду показателей занятости и экономической активности в преддверии решающего отчета по ИПЦ за август, который выйдет 11 сентября:

Ожидается, что в пятничном отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) будет показано восстановление 58 000 рабочих мест после неожиданного сокращения на 23 000 в июле, при этом уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,1%. Накануне публикации в пятницу июльские данные по вакансиям JOLTS во вторник и августовские частные данные ADP в среду дадут ранние сигналы относительно активности найма.

Индекс ISM в производственном секторе США, который будет опубликован во вторник, даст свежую картину цен производителей, а запланированные выступления руководителей ФРС Майкла Барра во вторник и Кристофера Воллера в четверг покажут, получит ли «ястребиное» заявление Уорша широкий консенсус среди членов с правом голоса.

Иена прервала пятидневное падение; юань удержался

Японская иена выросла на 0,2%, впервые за шесть торговых сессий поднявшись до отметки около 159,40 за доллар.

Хотя иена колебалась вблизи пристально наблюдаемого порога в 160, поддержку ей оказала доходность 10-летних государственных облигаций Японии, достигшая максимумов 1996 года, а также комментарии министра финансов США Скотта Бессента, который выразил уверенность в том, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда «поступит правильно» на встрече лидеров финансовых ведомств G20 в Северной Каролине.

Евро оставался в целом стабильным на уровне $1,1590. Единая валюта оставалась зафиксированной вблизи многонедельных минимумов, поскольку трейдеры анализировали данные по инфляции в еврозоне, которые будут опубликованы позднее на этой неделе и, как ожидается, подкрепят решение о повышении ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов 10 сентября.

Китайский юань (USD/CNY) торговался без изменений или немного укрепился на уровне 6,7200 после неоднозначных данных по внутренней экономике. Официальный индекс PMI для промышленности Китая в августе немного вырос до 49,8 с 49,2 в июле, но оставался в зоне спада пятый месяц подряд, что является ограниченным катализатором для устойчивого роста юаня.