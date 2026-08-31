Курс валют 31 августа: доллар подорожал, евро резко подешевел

В понедельник, 31 августа, средний курс доллара прибавил 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 16 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,40−44,84 грн. Евро покупают за 51,49 грн, а продают за 52,16 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,70−44,81, евро — 51,88−52,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,54/44,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,61/51,64 грн/евро.

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