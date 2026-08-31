Рынок премиальных SUV с пробегом вырос на 31%: какие модели выбирают украинцы

За 7 месяцев с начала года украинцы приобрели почти 3,2 тыс. подержанных премиальных кроссоверов, ввезенных из-за границы. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Средний возраст таких автомобилей составлял 7,7 года, пишет Укравтопром.