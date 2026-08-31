За 7 месяцев с начала года украинцы приобрели почти 3,2 тыс. подержанных премиальных кроссоверов, ввезенных из-за границы. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Средний возраст таких автомобилей составлял 7,7 года, пишет Укравтопром.
Рынок премиальных SUV с пробегом вырос на 31%: какие модели выбирают украинцы
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Бесспорным лидером в этом сегменте рынка стала модель Audi Q7.
Топ-10 премиальных SUV с пробегом:
- AUDI Q7 — 1955 ед.;
- BMW X7 — 369 ед.
- LAND ROVER Range Rover — 228 ед;
- MERCEDES-BENZ GLS — 210 ед.
- MERCEDES-BENZ GL — 159 ед.
- MERCEDES-BENZ EQS SUV — 50 ед.;
- MERCEDES-BENZ EQE SUV — 49 ед.
- BMW XM — 28 ед.;
- LINCOLN Navigator — 25 ед;
- MASERATI Levante — 21 ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии