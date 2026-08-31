Электроэнергия в Германии более чем вдвое дороже средней цены в G20

Германия имеет самые высокие цены на электроэнергию среди стран G20. По данным анализа портала сравнения тарифов Verivox, проведенного на основе данных Global Petrol Prices, бытовая электроэнергия в стране стоит 35,6 цента за кВтч. Об этом сообщает сайт ZEIT .

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На втором месте оказалась Италия с ценой 34,5 цента за кВтч, на третьем — Великобритания с 32,4 цента. Средняя цена электроэнергии в странах G20 составляет около 16,3 цента за кВтч. То есть немецкий показатель более чем вдвое превышает средний уровень.

Для сравнения, во Франции киловатт-час стоит 23,3 цента, а в США — 18,3 цента.

Налоги и сетевые расходы

Одной из главных причин высокой цены электроэнергии в Германии налоги, сборы и сетевые платежи. По данным Verivox, на них приходится всего свыше 60% конечной стоимости электроэнергии.

Остальные цены формируются из затрат поставщиков на закупку электроэнергии, ее продажи, обслуживания и другие услуги. Эксперт Verivox по вопросам энергетики Торстен Шторк отметил, что собственное производство электроэнергии составляет лишь около трети цены, которую платят немецкие домохозяйства.

Представители немецкого бизнеса уже долго призывают снизить электроэнергетический налог для предприятий и населения. Политик партии «Зеленых» Михаэль Келльнер заявил, что правительство должно выполнить обещание по снижению этого налога.

Напомним, что в G20 входят 19 государств, Европейский Союз и Африканский Союз, присоединившийся к группе в 2023 году. К объединению относятся США, Китай, Индия, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия и Южная Корея.

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