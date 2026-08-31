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31 августа 2026, 10:29 Читати українською

Электроэнергия в Германии более чем вдвое дороже средней цены в G20

Германия имеет самые высокие цены на электроэнергию среди стран G20. По данным анализа портала сравнения тарифов Verivox, проведенного на основе данных Global Petrol Prices, бытовая электроэнергия в стране стоит 35,6 цента за кВтч. Об этом сообщает сайт ZEIT .

Германия имеет самые высокие цены на электроэнергию среди стран G20.

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На втором месте оказалась Италия с ценой 34,5 цента за кВтч, на третьем — Великобритания с 32,4 цента. Средняя цена электроэнергии в странах G20 составляет около 16,3 цента за кВтч. То есть немецкий показатель более чем вдвое превышает средний уровень.

Для сравнения, во Франции киловатт-час стоит 23,3 цента, а в США — 18,3 цента.

Налоги и сетевые расходы

Одной из главных причин высокой цены электроэнергии в Германии налоги, сборы и сетевые платежи. По данным Verivox, на них приходится всего свыше 60% конечной стоимости электроэнергии.

Остальные цены формируются из затрат поставщиков на закупку электроэнергии, ее продажи, обслуживания и другие услуги. Эксперт Verivox по вопросам энергетики Торстен Шторк отметил, что собственное производство электроэнергии составляет лишь около трети цены, которую платят немецкие домохозяйства.

Представители немецкого бизнеса уже долго призывают снизить электроэнергетический налог для предприятий и населения. Политик партии «Зеленых» Михаэль Келльнер заявил, что правительство должно выполнить обещание по снижению этого налога.

Напомним, что в G20 входят 19 государств, Европейский Союз и Африканский Союз, присоединившийся к группе в 2023 году. К объединению относятся США, Китай, Индия, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия и Южная Корея.

Читайте также: Платеж за электроэнергию: какой тариф будет действовать с 1 ноября

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

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0
Skeptik777
Skeptik777
31 августа 2026, 11:54
#
Ану, розумники, хто казав, що в Європі енергія дешевша? 20 гривень в Німечсині і 8 грн середня по Європі…
+
0
kadaad1988
kadaad1988
31 августа 2026, 13:02
#
Страны с самой дорогой электроэнергией (для населения)
Ирландия: около 0,40 — 0,45 € за кВт·ч.
Германия: около 0,38 — 0,39 € за кВт·ч.
Бельгия: около 0,35 — 0,36 € за кВт·ч.
Дания: около 0,33 — 0,35 € за кВт·ч. [1, 2, 3]

Страны со средними тарифами
Франция и Швеция: примерно 0,27 € за кВт·ч.
Испания и Польша: примерно 0,26 € за кВт·ч.
Нидерланды: примерно 0,23 € за кВт·ч. [1]

Страны с самой дешевой электроэнергией
Босния и Герцеговина: около 0,09 € за кВт·ч.
Косово: около 0,08 € за кВт·ч.
Турция: около 0,06 € за кВт·ч
А потом сравните средние зарплаты в этих странах с украинской в 350 евро!!!
+
+15
KingSalmon
KingSalmon
31 августа 2026, 13:23
#
А у них там в Європі теж 50% економіки в тіні та купа зарплат в конвертах?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
31 августа 2026, 13:28
#
Яким боком зарплата до ціни на електроенергію? Якби була закрита економіка, як у совку було, то можна було б тримати і ціни і зарплати, у ринковій економіці так не буває.
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0
kadaad1988
kadaad1988
31 августа 2026, 13:50
#
Самым прямым боком!!! Процент затрат на электроэнергию относительно доходов!!!
+
0
Skeptik777
Skeptik777
31 августа 2026, 14:23
#
Що це за показник такий? Якась економічна константа? Мастхев якийсь? А працювати так, як німці? Нє? Я працював до армії в німецькій компанії і отримував ± середню зарплату німецьку, але в Україні.
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0
Skeptik777
Skeptik777
31 августа 2026, 13:35
#
Середня чиста зарплата в Косово 500 євро, електрика 4 грн… в Україні середня зарплата також ± така сама, бо офіційна вже понад 500 євро але то разом з податками. Реальна звісно ж вища. Вантажник АТБ 500 євро… а це, погодьтеся, не є середнім рівнем, тому реальна середня вища, або принаймні, не аенша. І електрика в ту саму ціну. Тому претензія мимо каси.
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0
Skeptik777
Skeptik777
31 августа 2026, 13:40
#
По Німеччині… середня чиста з.п. 2900 євро… тобто можна купити 7631 кВт. В Україні офіційна чиста зарплата 23469, можна купити 5439 кВт. Додати тіньову частину, то буде навіть не на користь Німеччини. Чи може Ви вважаєте, що в Німеччині також 60% зарплат в тіні?
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0
kadaad1988
kadaad1988
31 августа 2026, 13:51
#
Это когда в Украине средняя зарплата стала 500 евро??? По сказкам от власти???
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0
Skeptik777
Skeptik777
31 августа 2026, 14:24
#
Вантажник АТБ 25−28к гривень. А це аж ніяк не топ-менеджмент, майже саме дно, але офіційне.
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0
Skeptik777
Skeptik777
31 августа 2026, 13:42
#
Але я не дивуюся людині, яка вважає, що януковоч то взірець президента… не дивно, що прихильники двічі несудимого не можуть скористатися калькулятором та Гуглом, щоб порівняти не просто абсолютні цифри, але й показники один відносно іншого.
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