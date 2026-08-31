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31 августа 2026, 10:01 Читати українською

800 Плюс в Польше: какие изменения ждут бенефициаров с нового года

Со следующего года в программе 800 Плюс будут изменения. Однако некоторые бенефициары могут потерять деньги. Всё зависит от ZUS. Об этом пишет Inpoland.net.pl.

Со следующего года в программе 800 Плюс будут изменения.

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Что может измениться

Министерство семьи, труда и социальной политики планирует отменить ежегодную подачу заявления на назначение выплат. С 1 февраля 2027 года процесс подачи заявок будет автоматизирован.

Для назначения помощи заявку на новый расчетный период нужно ежегодно подавать заявление. Причем есть определенные сроки, когда необходимо подать заявление, чтобы не потерять выплаты — с 1 февраля по 30 апреля, чтобы сохранить непрерывность выплат (или до 30 июня, тогда помощь будет назначена в полном объеме, но с опозданием). Со следующего года эта обязанность может быть отменена.

Вторая причина внедрения автоматизации состоит в уменьшении количества ошибок, возникающих в заявках. Во многих заявках родители указывают PESEL и адрес ошибок. Ожидается, что после внедрения планируемых изменений эти проблемы исчезнут.

Однако в некоторых ситуациях заявление в ZUS все же нужно будет подавать:

  • первая выплата пособия — чтобы начать получать пособие,
  • когда у данных заявителей есть изменения в семейном положении или адресе.

Несообщение об изменениях может привести к прекращению выплат или даже к полной потере пособия. К примеру, после развода родители могут получать по 400 злотых каждый вместо 800 злотых и более, а если они переезжают за границу, выплаты могут быть полностью прекращены.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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