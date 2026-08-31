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31 августа 2026, 9:17 Читати українською

МВФ признал важность стейблкоинов в трансграничных платежах

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что токенизация и стейблкоины могут помочь сделать глобальные финансы более эффективными. В частности, стейблкоины имеют потенциал удешевить и ускорить крупные трансграничные платежи. Об этом говорится в ее речи на сайте МВФ .

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что токенизация и стейблкоины могут помочь сделать глобальные финансы более эффективными.

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По словам Георгиевой, трансграничные платежи остаются слишком дорогими и медленными, несмотря на прогресс, достигнутый во внутренних платежных системах. Это ограничивает экономическое участие отдельных стран, компаний и домохозяйств и подталкивает платежи в неформальные каналы.

В мире, где трансграничная торговля цифровыми услугами все больше определяет будущий экономический рост, скорость платежей напрямую влияет на перспективы развития.

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Что сдерживает развитие технологии

У МВФ пока нет окончательного ответа на вопрос, способны ли технологии распределенного реестра обеспечить системную трансформацию трансграничных платежей в глобальном масштабе. Блокчейн, по словам Георгиевой, остается «небольшим экспериментом на фоне общей картины мировых платежей».

Директор МВФ выделила три ключевых вызова.

  1. Во-первых, токенизация и стейблкоины нуждаются в международно скоординированном регуляторном ответе. Но эта задача усложнена из-за геополитической фрагментации мира.
  2. Во-вторых, для развивающихся стран стейблкоины могут создать дополнительные трудности: возрастает риск налогового уклонения, замещения национальной валюты и обхода валютного контроля, что потребует от таких стран наращивать валютные резервы и усиливать налоговую дисциплину.
  3. В третьих, хотя стейблкоины снижают стоимость заимствований для отдельных стран-эмитентов резервных активов, они не отменяют потребности в фискальной дисциплине.

Доверие к стейблкоинам, по словам Георгиевой, держится на одном: владелец всегда может обменять их на реальные деньги друг к другу, при любых обстоятельствах. Именно эта гарантия делает стейблкоины привлекательными, но она же требует строгих правил по обеспечению их резервов и желательно согласованных на международном уровне.

«Токенизация автоматизирует маржинальные требования и бэк-офисные функции, операционные риски трансформируются, а время реакции сокращается», — отметила Георгиева.

Она также привела мнение экономиста Кена Рогоффа. За границами США сейчас оборачивается примерно $15 трлн долларов. Долларовые стейблкоины дают американскому правительству новый инструмент, чтобы привлекать эти деньги обратно в экономику. Условно, весь мир, использующий доллары, становится более широким пулом заемщиков для американского долга. Но, по словам Георгиевой, это дает лишь частичную выгоду и не освобождает США от необходимости проводить ответственную бюджетную и монетарную политику.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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