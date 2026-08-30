Что изменится в польских школах для детей из Украины с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года украинских детей, получающих образование в Польше, ждет ряд определенных изменений в получении образования. Нововведения, прежде всего, касаются завершения временных льгот и упрощений, которые получали украинцы школьного возраста в учебных заведениях Польши начиная с 2022 года, пишет Inpoland.net.

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Что изменится для детей

2025−2026 учебный год в Польше стал последним, когда для школьников из Украины действовали специальные правила и переходные положения Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом и Положение Министра образования и науки об организации обучения, воспитания и заботы о детях и молодежи, которые являются гражданами Украины.

С 1 сентября украинские дети в польских учебных заведениях уже получают образование по традиционному и стандартному Закону об образовании.

Дети из Украины будут учиться в Польше по тем же правилам, что и все иностранцы

Школьники из Украины в новом учебном году 2026/2027 будут получать образование в Польше по общей системе образовательного права для иностранцев. Это не означает, что украинцы, не знающие польского или знающие его плохо, будут ограничены в своих правах и возможностях при получении образования. Польские школы и дальше будут продолжать поддержку учеников из Украины, но уже в другом виде.

На что будут иметь право украинские школьники в польских школах:

Дополнительные уроки польского языка будут бесплатными, а посещать их можно дважды в неделю в течение 24 месяцев.

Помощь специалиста. Для детей, не знающих польского, учебное заведение и дальше может нанимать ассистента учителя со знанием украинского, но только в том случае, если ребенок учится в польской школе первый год. Такой ассистент с ребенком будет работать в течение 12 месяцев.

Корректирующие занятия — если ребенок плохо усваивает какие-то предметы, он может посещать дополнительные уроки, которые организует школа. Они будут доступны для учащихся в течение 24 месяцев.

Подготовительные классы — руководство школы оставляет за собой право открывать специальные классы для адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям учащихся. В таких классах обучение организуется в соответствии с уровнем знаний учащегося и его языкового барьера.

В 2026—2027 учебном году в польских школах будет действовать программа «Дружеская школа». Она создана польским правительством для того, чтобы выровнять образовательные возможности украинских детей в польских школах, поддержать их интеграцию и создать вокруг таких детей дружескую среду. Учебным заведениям продолжат выделять средства на трудоустройство ассистентов учителей, а персонал школ будет проходить повышение профессиональной квалификации.

Что потеряли украинские ученики с 1 сентября

Переходные положения Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом и Положение Министра образования и науки об организации обучения, воспитания и заботы о детях и молодежи, которые являются гражданами Украины, перестают действовать 31 августа 2026 года.

С 1 сентября 2026 года для учащихся из Украины и учителей в школах Польши не будет:

упрощенного поступления в школу и упрощенного размещения в классе;

упрощенных правил квалификации и оценки знаний;

увеличенного лимита на сверхурочный труд для учителей;

разрешения школьных помощников и ассистентов работать с детьми без официального подтверждения знаний польского языка.

Запрет на использование мобильных телефонов

С 1 сентября 2026 г. в детских садах и начальной школе в Польше детям будет запрещено пользоваться мобильными телефонами. Учащимся средних классов также могут запретить мобильные телефоны или другие гаджеты дистанционной связи во время учебного процесса или определять условия, при которых пользование ими будет разрешено. Соответствующий закон уже приняло Министерство национального образования в Польше еще 3 июля.