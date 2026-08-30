Трамп объявил о «крупнейшей в истории» нефтяной сделке с Венесуэлой

США и Венесуэла договорились о сделке, которая даст американскому правительству крупную долю в нефтяных запасах Венесуэлы, сообщил президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По его словам, США получили контроль над запасами в партнерстве с частным бизнесом. Речь идет более чем о 65 млрд баррелей, уточнил он и назвал это соглашение крупнейшим в мировой истории.

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Что известно

«Эта историческая сделка БОЛЕЕ ЧЕМ УДВАИВАЕТ нефтяные резервы США, значительно увеличивает наши запасы нефти и позволит существенно снизить цены на бензин для всех американцев на долгие годы, одновременно помогая Венесуэле двигаться к огромному успеху и процветанию», — говорится в посте.

Bloomberg ранее писал, что по информации его источников, один из обсуждавшихся вариантов предусматривал аренду нескольких месторождений сроком на 100 лет.

Контекст

Получение доступа к крупным венесуэльским запасам позволило бы увеличить доступные США объемы нефти в период высокой волатильности рынка, вызванной войной в Иране и ограничением судоходства через Ормузский пролив, отмечает агентство.

Chevron и другие производители готовятся заключать новые сделки. Но, хотя страна располагает одними из крупнейших запасов нефти в мире, компаниям придется иметь дело с изношенной инфраструктурой, ненадежным электроснабжением и другими накопившимися проблемами, пишет Bloomberg.

После отстранения президента Николаса Мадуро в январе добыча нефти в Венесуэле уже выросла почти на 300 000 баррелей в сутки, свидетельствуют данные агентства. Однако восстановление примерно до 3 млн баррелей в сутки может занять более десяти лет, согласно оценкам профильных экспертов.

Получение правительством США прямой доли в венесуэльских проектах показывает, насколько сильно меняется отрасль в период политического перехода в Венесуэле. Крупнейшие международные нефтяные компании в основном осторожно относятся к стране, тогда как независимые производители и инвесторы, готовые брать на себя больший риск, активно выходят на рынок, который многие считают крупнейшей возможностью в отрасли со времен распада Советского Союза, отмечал Bloomberg.

За несколько часов до объявления Трампа агентство сообщило со ссылкой на источники, что долю в венесуэльских запасах США могут получить через партнерство между Министерством обороны и Алехандро Бетанкуром — неоднозначным инвестором в энергетический сектор, который стал ключевым посредником между двумя странами.