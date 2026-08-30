В Украине с 1 сентября заработает электронный реестр сертификатов для авто

С 1 сентября 2026 г. в Украине полноценно заработает Реестр сертификатов утверждения типа и выданных производителями сертификатов соответствия колесных транспортных средств и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по восстановлению инфраструктуры и транспорта Украины.

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Новый сервис переводит процедуру сертификации автомобилей из бумажного формата в единую электронную систему.

Как будет работать электронная система

Реестр объединит информацию о сертификатах в одной системе и обеспечит доступ к ней производителям, уполномоченным органам по сертификации и государственным органам.

Это позволит мгновенно проверять подлинность документов во время первой государственной регистрации авто и исключит возможность подделки.

«Мы переводим в цифру процедуру, которая фактически годами оставалась бумажной. Реестр позволяет видеть всю необходимую информацию в одной системе и проверять ее без бумажных документов», — отметил первый замминистра Сергей Деркач.

Реестр работает в режиме опытной эксплуатации, к которому присоединились 33 производителя и 20 органов по сертификации.

До 31 августа Укртрансбезопасность завершит внесение в базу данных всех ранее изданных действующих сертификатов. Ранее изданные бумажные документы будут оставаться в силе, переоформлять их не нужно.

Следующий этап цифровизации начнется 27 сентября 2026 года — со вступлением в силу нового Технического регламента, предусматривающего выдачу сертификатов исключительно в электронной форме.

Кроме того, в Министерстве отметили, что в рамках евроинтеграции Украина планирует изменить подход к ввозимым подержанным авто из-за границы: вместо процедуры сертификации перед первой регистрацией введут обязательный технический контроль, как это работает в странах Евросоюза.