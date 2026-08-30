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30 августа 2026, 11:59 Читати українською

Тим Кук уходит с поста главы Apple

31 августа Тим Кук покинет пост генерального директора Apple, который занимал с 2011 года. Незадолго до его вступления в должность компания стала самой дорогой в мире по рыночной стоимости, обойдя Exxon Mobil. При Куке капитализация выросла больше чем в 13 раз, до $4,7 трлн. Сейчас Apple — вторая после Nvidia. Об этом пишет Оninvest.

31 августа Тим Кук покинет пост генерального директора Apple, который занимал с 2011 года.

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Кук не оставляет компанию полностью: он станет председателем совета директоров, поэтому его влияние на стратегию может сохраняться еще долгое время, считает Yahoo Finance. За 15 лет его работы бизнес Apple значительно расширился за счет сервисов и подписок, при этом ее критикуют за отсутствие нового продукта, сопоставимого по масштабу с iPhone, и отставание в сфере ИИ.

Победы Кука

Одним из главных достижений уходящего главы компании стало развитие бизнеса вокруг iPhone. Первый iPhone появился еще в 2007 году, при Стиве Джобсе, но именно Куку удалось значительно увеличить число моделей и ценовых категорий, создав сложнейшую цепочку поставок, объясняет аналитик BofA Global Research Вамси Мохан.

Появились модели с более крупными экранами, более мощными процессорами и камерами, ориентированные на покупателей премиальных устройств. А 9 сентября, как ожидается, компания покажет свой первый складной гаджет.

Кук также создал широкую экосистему продуктов, связанных с iPhone, включая Apple Watch и AirPods.

В 2025 году на смартфоны пришлось $209,5 млрд из $416,1 млрд общей выручки компании. А выручка сервисов, созданных вокруг iPhone, — музыки, отслеживания здоровья, стриминга — достигла $109,1 млрд, что сделало это направление вторым крупнейшим бизнесом Apple, отмечает Yahoo Finance.

Часть успеха iPhone связана с масштабной экспансией на китайском рынке при Куке. В прошлом году продажи там составили $64,3 млрд.

При Куке Apple сделала конфиденциальность и безопасность данных одним из ключевых элементов своей стратегии, пишет Yahoo Finance.

Компания вступала в противостояние с властями из-за требований предоставить способы обхода защиты своих устройств.

С какой критикой столкнулась компания

Главная претензия к Куку связана с тем, что Apple за время его руководства не создала «преемника iPhone» — продукт, способный заменить его в качестве главного двигателя роста компании, пишет Yahoo Finance. Дело в том, считает Мохан, что «iPhone просто затмевает все остальное благодаря своему масштабу и успеху».

Ожиданий рынка не оправдала видеогарнитура Vision Pro, которая стала одной из первых новых продуктовых категорий Apple за многие годы. При этом компания использует некоторые технологии, разработанные для гарнитуры, в будущих умных очках.

Другой проблемой стало отставание Apple в сфере генеративного ИИ. Компания столкнулась с критикой за медленные темпы внедрения новых технологий и отложила запуск обновленной версии Siri, которую представила еще в 2024 году.

Одновременно, благодаря отказу от участия в дорогостоящей гонке затрат на ИИ-чипы и центры обработки данных, Apple оказалась защищена от потрясений, которые затрагивают акции гиперскейлеров и других ИИ-компаний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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