Готовимся к скачкам цен на доллар и золото? Что будет с курсом на этой неделе (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в конце августа — начале сентября? На этой неделе валютный рынок окажется под влиянием нескольких сильных факторов: войны между США и Ираном, ситуации в Ормузском проливе, высоких цен на нефть, ожиданий относительно дальнейших шагов ФРС и ЕЦБ и новых сигналов от американской экономики.