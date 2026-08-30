Что будет с курсом доллара и евро в конце августа — начале сентября? На этой неделе валютный рынок окажется под влиянием нескольких сильных факторов: войны между США и Ираном, ситуации в Ормузском проливе, высоких цен на нефть, ожиданий относительно дальнейших шагов ФРС и ЕЦБ и новых сигналов от американской экономики.
Готовимся к скачкам цен на доллар и золото? Что будет с курсом на этой неделе (видео)
В то же время, внутри страны на валютный рынок будут давить завершение месяца, спрос населения на валюту и сокращение валютной выручки из-за обстрелов портовой и складской инфраструктуры.
- Может ли доллар приблизиться к 45,20 грн?
- Сколько обойдется евро?
- Останется ли нефть выше $85 за баррель? И
- Что происходит с золотом и серебром — смотрите в новом прогнозе.
Источник: Минфин
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