Правительство готовит новые алгоритмы работы государства, бизнеса, транспорта и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог. Соответствующие предложения планируется представить в начале следующей недели, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий после встречи с Президентом.
Кабмин готовит новые правила работы для бизнеса и транспорта во время затяжных тревог
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Что известно
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий на встрече с Президентом доложил о ситуации по двум важным вопросам:
Первое — на внеочередном заседании правительство примет решение о выделении из резервного фонда средств для поддержки и компенсации пострадавшим из-за трагедии в Бучанском районе.
Второй вопрос — адаптация работы государства, столицы, экономики и критической инфраструктуры к новой тактике российских атак.
«По итогам расширенного совещания, которое я провел при участии Главнокомандующего, Министра внутренних дел, ГСЧС, мэра Киева, представителей Офиса Президента и СНБО, нарабатываем конкретные предложения по адаптации работы государства к новым условиям», — подчеркнул Сергей Корецкий.
Длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому подходы и алгоритмы реагирования должны изменяться.
«Работаем над решениями по работе предприятий и учреждений во время различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью большей защиты людей и возможностей жить в наших городах и общинах», — подчеркнул Глава правительства.
Отдельно планируется пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах — без дополнительных рисков для безопасности.
По словам Сергея Корецкого, все вовлеченные службы и ведомства работают над комплексным и обоснованным подходом. Необходимые предложения планируется сформировать в начале следующей недели, представить их обществу и перейти к реализации.
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