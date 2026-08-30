За январь — июль 2026 32,5 тыс. плательщиков уплатили почти 3 млрд грн экологического налога. Это на 18,9 млн грн или на 0,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Бизнес уплатил почти 3 млрд грн эконалога: какие регионы дали больше всего
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Кто обеспечил наибольшие поступления
Наибольшие поступления экологического налога обеспечили плательщики:
- Киева — 619,8 млн грн;
- Днепропетровской области — 579,4 млн грн;
- Ивано-Франковской области — 308,0 млн грн;
- Запорожской области — 206,4 млн гривен.
Почему экологический налог важен
Экологический налог является важным источником финансирования природоохранных мероприятий. Его поступления способствуют реализации программ по защите окружающей среды, восстановлению природных ресурсов и повышению уровня экологической безопасности.
Кто платит налог
Плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, осуществляющие:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
- сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;
- размещение отходов;
- образование и временное хранение радиоактивных отходов
Источник: Минфин
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