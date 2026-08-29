НБУ продолжает заливать рынок валютой: за неделю продано $1,27 млрд

Национальный банк Украины уже семь недель подряд продает на межбанковском валютном рынке более 1 млрд долларов в неделю. Такой продолжительной серии валютных интервенций в объеме более $1 млрд еженедельно ранее не фиксировалось. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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За прошедшую неделю НБУ продал на межбанке $1,27 млрд. Это на 6,5% больше, чем неделей ранее, и является самым высоким показателем за последние девять недель.

Август может стать третьим рекордным месяцем

По предварительным оценкам, в августе валютные интервенции НБУ могут составить около $4,83 млрд.

Для сравнения, в июле регулятор продал валюты на $4,79 млрд.

Таким образом, август может стать третьим рекордным месяцем по объему валютных интервенций НБУ.

По словам Шевчишина, за лето 2026 года НБУ продал на межбанке 14,7 млрд долл.

«Это больше чем НБУ залил в рынок за более чем 7 лет — с января 2015 по февраль 2022 года включительно (14.35 млрд долл.)», — написал Шевчишин.

Что это значит

Высокие объемы интервенций свидетельствуют о сохранении большого спроса на валюту на межбанковском рынке.

НБУ продолжает продавать валюту для сглаживания курсовых колебаний и поддержки контролируемой ситуации на валютном рынке.

В то же время продолжающаяся серия интервенций более $1 млрд в неделю демонстрирует, что давление на валютный рынок остается высоким.