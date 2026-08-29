Национальный банк с 1 сентября 2026 планирует рассчитывать справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
НБУ изменяет порядок расчета курса гривны по евро с 1 сентября
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Как отмечает аналитик, это было анонсировано еще в мае.
По сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%.
Проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения об установлении официального курса гривны к иностранным валютам, расчете справочного значения курса гривны к доллару США, справочного значения курса гривны к евро и учетной цене банковских металлов» (далее — проект постановления) предусматривает:
- введение нового индикатора валютного рынка — справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00;
- введение изменений в методику расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цене банковских металлов;
- нормативное закрепление определения индикаторов валютного рынка;
- введение ежедневной публикации информации о соглашениях базового ряда, вошедших в расчет официального курса гривны к доллару США/справочное значение курса гривны к доллару США, минимального и максимального значения курсов базового ряда сделок для расчета этих индикаторов, типа их расчета (при обычных или особых условиях).
Источник: Минфин
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