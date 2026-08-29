НБУ изменяет порядок расчета курса гривны по евро с 1 сентября

Национальный банк с 1 сентября 2026 планирует рассчитывать справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Как отмечает аналитик, это было анонсировано еще в мае.

По сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%.

Проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения об установлении официального курса гривны к иностранным валютам, расчете справочного значения курса гривны к доллару США, справочного значения курса гривны к евро и учетной цене банковских металлов» (далее — проект постановления) предусматривает: