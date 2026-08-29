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29 августа 2026, 15:36 Читати українською

НБУ изменяет порядок расчета курса гривны по евро с 1 сентября

Национальный банк с 1 сентября 2026 планирует рассчитывать справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Национальный банк с 1 сентября 2026 планирует рассчитывать справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

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Как отмечает аналитик, это было анонсировано еще в мае.

По сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%.

Проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Положения об установлении официального курса гривны к иностранным валютам, расчете справочного значения курса гривны к доллару США, справочного значения курса гривны к евро и учетной цене банковских металлов» (далее — проект постановления) предусматривает:

  • введение нового индикатора валютного рынка — справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00;
  • введение изменений в методику расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цене банковских металлов;
  • нормативное закрепление определения индикаторов валютного рынка;
  • введение ежедневной публикации информации о соглашениях базового ряда, вошедших в расчет официального курса гривны к доллару США/справочное значение курса гривны к доллару США, минимального и максимального значения курсов базового ряда сделок для расчета этих индикаторов, типа их расчета (при обычных или особых условиях).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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