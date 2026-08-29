Инвестиции в оборонку: где украинским компаниям взять миллионы (видео)

Украинский оборонный сектор превратился в один из самых динамичных секторов экономики: более 3 000 частных компаний, миллиардное производство дронов и все больший интерес международных инвесторов. Теперь для украинских производителей открывается еще один огромный источник ресурсов — европейские программы финансирования.

Во втором выпуске подкаста Women in Capital говорим с Ларисой Марченко, партнершей Ernst & Young в Украине, экспертом по оборонным технологиям и индустрии двойного назначения в проекте EU-Ukraine Business Engagement.

Разбираем, где украинскому defense-бизнесу искать финансирование в Европе, как работают грантовые программы ЕС и что нужно украинским производителям, чтобы конкурировать на международном рынке.