Пассажирам Wizz Air грозит штраф за подушку для шеи: какова сумма

Пассажирам Wizz Air следует учитывать правила авиакомпании по подушкам для шеи при посадке на самолет. За такой аксессуар могут взыскать от 55 до 65 евро , если он не входит в установленную норму ручной клади. Об этом пишет Avianews.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

В чем проблема

Подушка для шеи, которую пассажир одевает во время полета, может рассматриваться Wizz Air как отдельный предмет ручной клади.

Согласно правилам авиакомпании, подушка для шеи не является отдельным бесплатным предметом. Если она не помещается в пределах разрешенной нормы ручной клади, к ней могут применяться сборы за негабаритный или сверхнормативный багаж.

Когда риск доплаты выше

Пассажиры Wizz Air в социальных сетях рассказывают, что при посадке сотрудники авиакомпании не всегда обращают внимание на подушки для шеи. В то же время сотрудник может проверить, отвечает ли аксессуар требованиям по ручной клади.

Особенно это касается пассажиров, путешествующих по базовому тарифу с минимальной ручной кладью. В него входит небольшой рюкзак размером до 40×30×20 сантиметров.

Объемная подушка для шеи может не поместиться в такой рюкзак, поэтому ее могут расценить как дополнительный предмет.

Как избежать дополнительных расходов

Одним из вариантов могут быть надувные подушки для шеи. В спущенном состоянии они занимают мало места и могут уместиться в кармане или небольшом рюкзаке.

Таким образом, пассажир может положить подушку в разрешенную ручную кладь перед прохождением контроля или посадкой и не рисковать получить дополнительный сбор.

Размер доплаты за сверхнормативный багаж Wizz Air может составлять от 55 до 65 евро.