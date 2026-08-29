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29 августа 2026, 13:41 Читати українською

Всемирный банк объяснил, почему черта крайней бедности в $3 до сих пор необходима

Черта крайней бедности на уровне $3 на человека в день остается необходимым глобальным ориентиром, несмотря на значительное сокращение числа бедных за последние десятилетия, считают экономисты Всемирного банка.

Черта крайней бедности на уровне $3 на человека в день остается необходимым глобальным ориентиром, несмотря на значительное сокращение числа бедных за последние десятилетия, считают экономисты Всемирного банка.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто говорит Всемирный банкОтказ от этого показателя или его замена гораздо более высоким порогом могут отвлечь внимание и ограниченные ресурсы от людей, находящихся в самом тяжелом положении, говорится в материале организации.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорит Всемирный банк

Отказ от этого показателя или его замена гораздо более высоким порогом могут отвлечь внимание и ограниченные ресурсы от людей, находящихся в самом тяжелом положении, говорится в материале организации.

Всемирный банк отслеживает крайнюю бедность с 1990 года. Нынешняя черта в $3 рассчитана в ценах 2021 года. Для семьи из шести человек — это типичный размер домохозяйства, живущего в крайней бедности, — в ценах 2026 года она соответствует расходам в $675 в месяц, или $8,1 тысячи в год.

Как подчеркивают в организации, за последние десятилетия миру удалось добиться существенного прогресса: доля населения, живущего в условиях крайней бедности, сократилась с 43% в 1990 году до 10% сегодня. В Китае, Индии, Индонезии и Бразилии, где этот показатель прежде выражался двузначными числами, сейчас он не превышает 4%, а более чем в 100 странах опустился ниже 1%. Этот успех, пишут экономисты, породил дискуссию о том, не пора ли отказаться от черты крайней бедности или дополнить ее порогами, превышающими $3 в десять или пятнадцать раз.

Авторы материала приводят три аргумента в пользу сохранения нынешнего ориентира.

За чертой по-прежнему остаются 826 млн человек

Низкий порог не означает, что задача по ликвидации крайней бедности близка к решению, отмечают во Всемирном банке. Сейчас за этой чертой живут около 826 млн человек — больше, чем население Евросоюза и США вместе взятых. В десятках стран уровень крайней бедности превышает 40%.

«Если эти страны будут развиваться теми же темпами, которые наблюдались в мире в прошлом, им потребуется не менее трех поколений, чтобы снизить уровень крайней бедности до 3%. К сожалению, сейчас беднейшие страны развиваются значительно медленнее исторических темпов. Если эта тенденция сохранится, число людей, живущих в условиях крайней бедности, в ближайшее десятилетие может увеличиться», — отмечают авторы.

Низкий порог удерживает внимание на беднейших

Повышение глобальной черты бедности изменит не только статистику, но и круг стран, находящихся в центре внимания. При пороге в $30 в день оно сместится к Словакии и Венгрии, где велика доля населения с доходами немного ниже этого уровня, а при $45 — к Чехии и Польше.

«Все формы лишений заслуживают внимания. Однако мы живем в мире, где страны с низким уровнем дохода получают в средствах массовой информации лишь сотую часть того внимания, которое уделяется государствам с высоким уровнем дохода, и десятую часть внимания, получаемого странами с уровнем дохода выше среднего, — говорится в материале. — В то же время большинство жителей стран со средним уровнем дохода постепенно поднимаются по лестнице благосостояния, тогда как положение беднейших людей практически не улучшается и они все сильнее отстают от остальных».

Доходы беднейших 10% населения мира, по данным организации, за последнее десятилетие росли всего на 0,1% в год, тогда как доходы людей в середине глобального распределения — на 2%.

Авторы также указывают на сокращение ресурсов: объем официальной помощи в целях развития за последние два года упал примерно на 30%. Даже если направить ее целиком на эффективные денежные выплаты людям, живущим в крайней бедности, средств хватит лишь на треть суммы, необходимой для ее ликвидации. В условиях такого дефицита черта в $3 помогает сосредоточить помощь на наиболее нуждающихся, пишут экономисты.

Порог основан на подходе самих беднейших стран

Черта крайней бедности не установлена произвольно: Всемирный банк рассчитывает ее на основе национальных порогов бедности в беднейших государствах. Как правило, они отражают стоимость удовлетворения базовых потребностей, прежде всего в питании и жилье, указано в материале.

Значительное повышение или снижение глобального порога оторвало бы его от условий жизни в этих странах и от того, как они сами определяют бедность, считают экономисты. «Значительное повышение или снижение глобальной черты бедности оторвало бы ее от местных реалий этих стран и проигнорировало бы то, как они сами определяют бедность. Тем из нас, кому посчастливилось никогда не сталкиваться с тяжелыми формами бедности, было бы глубоко некомфортно отказываться от определений, которыми пользуются сами общества, переживающие подобные лишения», — отмечают они.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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