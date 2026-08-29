Крупнейшие экономики мира в 2030 году: кто войдет в топ-10

К 2030 году мировая экономика может превысить 150 триллионов долларов . Наибольшие позиции сохранят США и Китай, а Германия и Индия почти сравняются в борьбе за третье место. Об этом идет речь в материале Visual Capitalist, подготовленном на основе прогнозов Международного валютного фонда.

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Как изменится номинальный ВВП

По оценкам, номинальный ВВП мировой экономики в 2030 году составит около 150,3 триллиона долларов. По сравнению с 2026 годом, мировой показатель должен вырасти почти на 25 триллионов долларов.

США останутся самой большой экономикой планеты. Их ВВП прогнозируют на уровне 37,7 триллиона долларов, что составит примерно четверть мировой экономики.

Китай сохранит второе место с показателем около 26 триллионов долларов. Именно китайская экономика, по прогнозу, будет добавлять объемы быстрее всего среди трех крупнейших экономик.

Самой интересной станет борьба за третью позицию. Германии прогнозируют ВВП в 6,178 триллиона долларов, а Индии — 6,173 триллиона. Разница между странами составит всего около 5 миллиардов долларов.

Если нынешние темпы роста Индии сохранятся, страна может опередить Германию по номинальному ВВП. В то же время уже сейчас по паритету покупательной способности индийская экономика значительно больше немецкой.

Пятое место в прогнозируемом рейтинге будет занимать Великобритания — около 5,1 триллиона долларов. Япония будет шестой с показателем примерно в 5 триллионов долларов.

Далее расположатся Франция с 4 триллионами долларов, Бразилия с 3,2 триллиона, Италия с 3 триллионами и Канада с 3 триллионами долларов.

Россия, по прогнозу, останется среди крупнейших экономик мира, но ее показатель составит около 2,6 триллиона долларов. При этом рф относится к немногим крупным экономикам, для которых в период с 2026 по 2030 год прогнозируют сокращение.

Наибольший рост ожидается в Азии. К 2030 году страны Азии и Ближнего Востока вместе могут производить товаров и услуг на 55,7 триллиона долларов — более трети мировой экономики.

После Китая и Индии крупнейшей экономикой региона будет Япония. За ней разместятся Южная Корея по ВВП около 2,3 триллиона долларов и Индонезия с 2,1 триллиона.

Япония при этом продолжит ощущать последствия продолжительной экономической стагнации. Страна в свое время была второй экономикой мира, но в 2010 году уступила Китай, а в 2024 году — Германию.

Совокупный ВВП Европы в 2030 году прогнозируется на уровне около 37 триллионов долларов. Экономика континента будет распределена между странами более равномерно, чем в Северной и Южной Америке, где значительная часть экономического потенциала приходится на одно государство.

Совокупный номинальный ВВП стран Европейского Союза может составить 26,5 триллиона долларов. Крупнейшими экономиками ЕС останутся Германия, Франция и Италия.

Великобритания, не входящая в ЕС, сохранит статус крупнейшей экономики Европы за пределами объединения. Второе место среди таких стран будет занимать россия.

Прогнозы касаются именно номинального ВВП, то есть объема экономики, перечисленного по текущим рыночным курсам. Поэтому рейтинг может существенно отличаться от распределения стран по ВВП с учетом паритета покупательной способности.