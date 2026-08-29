Украина накопила достаточно газа, чтобы пройти зиму — Шмыгаль

Украина накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министра энергетики Денис Шмыгаль.

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Сколько газа в хранилищах

В украинских подземных хранилищах накоплено 14,6 млрд куб. м газа. Это — целевой показатель наполненности ПХГ. Его достигли месяцем раньше плана.

За такой результат Шмыгаль поблагодарил украинских добывающих компаний, «Оператора ГТС Украины», Нафтогаза и всех работников топливно-энергетического комплекса.

«В части запасов газа мы готовы к осенне-зимнему периоду 2026/2027. Продолжаем работу по другим направлениям», — написал министр.