Евро против доллара? Прогноз на сентябрь и главные риски для ваших сбережений (видео)

Решения ЕЦБ и ФРС, высокие цены на нефть, ситуация на Ближнем Востоке, проблемы американской экономики и рост спроса на валюту внутри Украины могут оказывать существенное влияние на доллар, евро и гривну.

Еще один важный тренд — евро постепенно отвоевывает позиции у доллара. Украинцы все активнее покупают европейскую валюту, а ее доля в наличной валюте, которую банки будут завозить в Украину, может составить 45−55%.

Что будет с курсом в сентябре?

Когда возможны самые большие скачки доллара и евро?

Почему нефть может стать одним из главных рисков для гривны?

И в чем лучше держать сбережения — гривны, доллары, евро или золотые?

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