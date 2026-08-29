Сентябрь может стать непростым месяцем для валютного рынка.
Евро против доллара? Прогноз на сентябрь и главные риски для ваших сбережений (видео)
Решения ЕЦБ и ФРС, высокие цены на нефть, ситуация на Ближнем Востоке, проблемы американской экономики и рост спроса на валюту внутри Украины могут оказывать существенное влияние на доллар, евро и гривну.
Еще один важный тренд — евро постепенно отвоевывает позиции у доллара. Украинцы все активнее покупают европейскую валюту, а ее доля в наличной валюте, которую банки будут завозить в Украину, может составить 45−55%.
- Что будет с курсом в сентябре?
- Когда возможны самые большие скачки доллара и евро?
- Почему нефть может стать одним из главных рисков для гривны?
- И в чем лучше держать сбережения — гривны, доллары, евро или золотые?
Смотрите полный прогноз нового выпуска.
Источник: Минфин
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