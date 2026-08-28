В пятницу, 28 августа, средняя цена бензина марки А-95 снизилась на 7 коп. до 79,91 грн/л, на дизельное топливо — на 17 коп. до 91,66 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 28 августа: бензин подешевел, газ подорожал
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Как изменились цены за сутки
- Бензин марки А-95 (премиум) — 83,62 грн/л (подешевел на 2 коп.);
- Бензин марки А-95 — 79,91 грн/л (подешевел на 7 коп.);
- Бензин марки А-92 — 76,88 грн/л (подешевел на 7 коп.);
- Дизпальное — 91,66 грн/л (подешевело на 17 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 43,03 грн/л, что на 14 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.
Какие цены на крупнейших АЗС?
Самая низкая из приведенных сетей цена бензина А-95 — на АЗС «Авантаж», где литр стоит 76,95 грн. Дороже всего его продают на WOG и OKKO — за 82,90 грн/л.
Источник: Минфин
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