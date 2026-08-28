Цены на АЗС 28 августа: бензин подешевел, газ подорожал

В пятницу, 28 августа, средняя цена бензина марки А-95 снизилась на 7 коп. до 79,91 грн/л, на дизельное топливо — на 17 коп. до 91,66 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».