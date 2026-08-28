После закрытия межбанка в пятницу, 28 августа, курс доллара и евро снизился.
Курс валют на межбанке на 28 августа: доллар и евро подешевели
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Валютный рынок
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Открытие 28 августа
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Закрытие 28 августа
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Изменения
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44,63/44,66
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44,55/44,58
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8/8
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51,99/52,01
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51,87/51,90
|
12/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,39−44,86 грн. Евро покупают за 51,65 грн., а продают за 52,28 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,78−44,83, евро — 52,02−52,10 грн.
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Источник: Минфин
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