Курс валют на межбанке на 28 августа: доллар и евро подешевели

После закрытия межбанка в пятницу, 28 августа, курс доллара и евро снизился.

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Валютный рынок

Валюта Открытие 28 августа Закрытие 28 августа Изменения доллар 44,63/44,66 44,55/44,58 8/8 евро 51,99/52,01 51,87/51,90 12/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,39−44,86 грн. Евро покупают за 51,65 грн., а продают за 52,28 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,78−44,83, евро — 52,02−52,10 грн.

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