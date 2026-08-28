В сентябре lifecell отключает 3G в 17 областях Украины для ускорения 4G

С 3 сентября 2026 мобильный оператор lifecell прекращает работу сети 3G в населенных пунктах 17 областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании .

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Уволенные частоты 2100 МГц оператор полностью переведет на стандарт 4G (LTE). Это позволит увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 20−30% и обеспечить более стабильную связь при пиковых нагрузках.

3G отключат в Житомирской области, Николаевской области (кроме самого города Николаева), а также еще в 468 населенных пунктах Винницкой, Волынской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Базовые станции в этих регионах уже готовы к работе. В течение нескольких недель после отключения 3G оператор расширит полосу 4G до максимальных 20 МГц. Перенастройка произойдет без прерывания услуг для клиентов.

Что нужно сделать абонентам

По данным lifecell, 88% пользователей в этих регионах уже имеют соответствующие смартфоны и SIM-карты, поэтому для них переход произойдет автоматически, без дополнительных действий.

Абонентам следует учесть:

если 4G еще не работает, проверьте, включена ли LTE в настройках телефона;

если SIM-карта устарела, до 10 октября 2026 ее можно бесплатно (за символические 0,01 грн) заменить на USIM или eSIM в фирменных магазинах lifecell с сохранением номера;

если вы используете 2G-телефон, отключение 3G ничего не изменит — голосовая связь и в дальнейшем будет работать в сети 2G. Однако для доступа к скоростному интернету придется обновить не только SIM-карту, но и сам смартфон.

По данным компании, около 9% абонентов до сих пор используют 2G-телефоны. Именно для них переход на новый стандарт связи остается неактуальным без замены устройства.

Напомним

Как сообщал Минфин, с 18 августа Киевстар также начал отключать 3G в ряде населенных пунктов и районов Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. Уволенные частоты оператор использует для развития 4G.

Кроме того, СЕО «Киевстар» сообщил, что развертывание мобильной связи пятого поколения в Украине вряд ли состоится до завершения войны. Причина заключается в необходимости проверять совместимость 5G-оборудования с военными системами.