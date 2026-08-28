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28 августа 2026, 15:17 Читати українською

Снова как в 2022-м: на Верхнем Ларсе растут очереди россиян

На южной границе россии с Грузией снова наблюдается всплеск выезда граждан. Более 113 000 россиян покинули страну на прошлой неделе из-за контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс». Это отражает растущие опасения, что Кремль готов объявить новую мобилизацию. Об этом пишет Politico .

На южной границе россии с Грузией снова наблюдается всплеск выезда граждан.

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В последние месяцы российские власти ввели все более агрессивные меры набора в армию, усилили сбор данных о резервистах и расширили полномочия Нацгвардии.

Основатель правозащитной организации «Школа призывника» Алексий Табалов сообщил, что в последнее время организация фиксирует рост обращений за юридической помощью от мужчин призывного возраста, «преимущественно от находящихся в военном резерве».

Подготовительные шаги Кремля

Похожий всплеск выезда Грузия уже наблюдала в сентябре 2022 года. Тогда после объявления частичной мобилизации на 300 тысяч человек за неделю туда въехало более 100 тысяч россиян.

Впрочем, Кремль месяцами отрицает слухи о новой мобилизации: постпред россии при ООН Василий Небензя заявил, что массовая мобилизация «пока не планируется и не ожидается», а представитель правительства Дмитрий Песков назвал такие разговоры выдумкой украинской власти.

По словам Табалова, в последние месяцы правительство активно собирает персональные данные резервистов через их работодателей, «даже спрашивают адреса родственников», что может использоваться для розыска тех, кто попытается уклониться во время мобилизации. Таких мужчин вызывают к военкоматам и назначают конкретную часть, куда они должны явиться в случае объявления мобилизации.

Еще один сигнал — законодательные изменения: в марте Кремль сделал электронные повестки обязательными для призыва. В отличие от бумажных повесток 2022 года, которые вступали в силу только после подписи получателя (и поэтому до миллиона россиян успели уехать из страны), цифровые повестки вступают в силу сразу после онлайн-выдачи, мгновенно сообщая пограничную службу и запрещая выезд.

Дополнительно

По данным грузинского издания «Радио Свобода», официальная статистика Армении — соседней с Грузией страны, также принимающей россиян, — фиксирует аналогичную динамику: если за весь 2025 год туда въехало в качестве туристов около 340 тысяч россиян, то только за первое полугодие этот показатель достиг 417 тысяч. Кроме того, аренда на жилье в Ереване подскочила почти в два раза.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
lider2000
lider2000
28 августа 2026, 17:29
#
Это плохие новости. значит ждем на рашке мобилизацию.
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