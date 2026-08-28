Украинский оборонный сектор превратился в один из самых динамичных секторов экономики: более 3 000 частных компаний, миллиардное производство дронов и все больший интерес международных инвесторов. Теперь для украинских производителей открывается еще один огромный источник ресурсов — европейские программы финансирования.
Инвестиции в оборонку: где украинским компаниям взять миллионы (видео)
В этом видео вы узнаете:
- как сегодня финансируется украинский оборонный сектор
- почему Украина стала одним из мировых лидеров в производстве дронов
- какие возможности открывает European Defence Fund для украинских компаний
- чем отличается финансирование R&D от денег на расширение производства
- кто может претендовать на гранты ЕС и какие требования предъявляют к компаниям
- какие программы финансирования существуют для производителей дронов
- почему украинскому defense сложно привлекать крупные частные инвестиции
- какие гранты, кредиты, гарантии и equity-инструменты предлагает Европа
- какие возможности открывает Ukraine Facility для dual-use компаний
Источник: Минфин
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