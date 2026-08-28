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28 августа 2026, 14:45 Читати українською

Инвестиции в оборонку: где украинским компаниям взять миллионы (видео)

Украинский оборонный сектор превратился в один из самых динамичных секторов экономики: более 3 000 частных компаний, миллиардное производство дронов и все больший интерес международных инвесторов. Теперь для украинских производителей открывается еще один огромный источник ресурсов — европейские программы финансирования.

Украинский оборонный сектор превратился в один из самых динамичных секторов экономики: более 3 000 частных компаний, миллиардное производство дронов и все больший интерес международных инвесторов.

В этом видео вы узнаете:

  • как сегодня финансируется украинский оборонный сектор
  • почему Украина стала одним из мировых лидеров в производстве дронов
  • какие возможности открывает European Defence Fund для украинских компаний
  • чем отличается финансирование R&D от денег на расширение производства
  • кто может претендовать на гранты ЕС и какие требования предъявляют к компаниям
  • какие программы финансирования существуют для производителей дронов
  • почему украинскому defense сложно привлекать крупные частные инвестиции
  • какие гранты, кредиты, гарантии и equity-инструменты предлагает Европа
  • какие возможности открывает Ukraine Facility для dual-use компаний
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
28 августа 2026, 15:16
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Якби держава взяла на себе перевірку тих позичальників, а ще краще, створили фонд оборонних підприємств і людина купувала б частку того фонду, або облігацію цілого фонду, щоб не бути заручником банкрутства одного підприємства. Або самі підприєсмтва організувалися і якось то зробили… бо мені не вийде вибрати гарантоване підприємство, яке дасть прибуток. Таким фондом могли б керувати самі підприємства, щоб державні чинуші не пхали свої липкі лапи туди, але контроль та дотримання прав інвесторів покласти на державу. І гарантувати ті вклади. Зараз різні бариги типу швидких кредитів, позичають під 22%. Якби оборонний фонд позичав під ті самі 222, але 18 ішло б інвестору, а 4 ішло б на страхування ризиків, то це б спрацювало б.
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