Инвестиции в оборонку: где украинским компаниям взять миллионы (видео)

Украинский оборонный сектор превратился в один из самых динамичных секторов экономики: более 3 000 частных компаний, миллиардное производство дронов и все больший интерес международных инвесторов. Теперь для украинских производителей открывается еще один огромный источник ресурсов — европейские программы финансирования.