В пятницу, 28 августа, средний курс доллара удержался. Евро потеряло 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.
Курс валют 28 августа: что происходит с долларом и евро
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,40−44,87 грн. Евро покупают за 51,70 грн., а продают за 52,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,70−44,80, евро — 51,95−52,15 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,63/44,66 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,99/52,01 грн/евро.
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Источник: Минфин
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